Palmeiras e Santos fazem duelo de líderes em seus grupos na Copa São Paulo de Juniores

Mais 24 partidas darão sequência, neste domingo, na segunda rodada da 54ª edição da Copa São Paulo de Juniores, que já pode definir classificados ao mata-mata. Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Atlético-MG venceram na estreia e buscam a vaga antecipada ou ao menos ficarem muito próximos dela.

Atual campeão, o Palmeiras lidera o Grupo 24 com três pontos, assim como o Oeste. O time paulista encara o União ABC-MS, às 20h, enquanto o adversário enfrenta o Queimadense-PB, às 17h45. Se ambos vencerem, estarão classificados.

O Santos tem situação parecida no Grupo 26 com o Água Santa, embora o time de Diadema seja líder pelo saldo de gols. Neste domingo, o time da Vila Belmiro duela com o Nova Venécia-ES, às 17h15, enquanto o Água Santa enfrenta o Remo-PA, às 15h.

A dupla mineira, Cruzeiro e Atlético-MG, também entrará em campo. No Grupo 18, o Atlético-MG fará duelo de líderes com o Floresta-CE, mesma situação do Cruzeiro, que enfrenta o Nova Mutum-MT no Grupo 28.

Entre os clubes que estão na elite nacional, haverá ainda os duelos entre Red Bull Bragantino e Bahia pelo Grupo 21, o Cuiabá enfrenta a Inter de Limeira pelo Grupo 22, o Vitória duela com o CSA pelo Grupo 30 e o Goiás joga com a Portuguesa-SP pelo Grupo 27.

A 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que estão divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

CONFIRA OS JOGOS DE DOMINGO:

11h

CSA-AL x Vitória-BA

12h45

Aster Itaqua-SP x Cruzeiro-AL

União Suzano-SP x Madureira-RJ

13h

Capivariano-SP x Santa Cruz-PE

Sfera-SP x Fast Clube-AM

Red Bull Bragantino-SP x Bahia-BA





Taubaté-SP x Patriotas-PR

Comercial Tietê-SP x Capital-DF

13h15

Ibrachina-SP x Picos-PI

14h45

União Mogi-SP x Capital-TO

15h

Santo André-SP x Sport-PE

Água Santa-SP x Remo-PA

Portuguesa-SP x Goiás-GO

15h15

Ivinhema-MS x América-MG





Desportivo Brasil-SP x Rio Branco-AC

Botafogo-SP x América-RN

Atlético Guaratinguetá-SP x Joinville-SC

Inter de Limeira-SP x Cuiabá-MT

17h

Ska Brasil-SP x Timon-MA

Nova Mutum-MT x Cruzeiro-MG

17h15

Nova Venécia-ES x Santos-SP

17h45

Oeste-SP x Queimadense-PB

19h15

Floresta-CE x Atlético-MG

20h

União ABC-MS x Palmeiras-SP

