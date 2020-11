Palmeiras e Puma presenteiam elenco feminino do Taboão da Serra Equipe foi goleada por 29 a 0 pelo São Paulo semanas atrás e comoveu a diretoria alviverde

A equipe feminina do Palmeiras enfrenta, nesta quarta-feira (11), o Taboão da Serra, em jogo válido pela penúltima rodada do Paulistão Feminino 2020, e a partida ganhou um novo significado para o Verdão, devido à uma ação realizada para dar materiais esportivos da Puma às atletas da equipe do interior paulista.

Semanas atrás, a equipe do CATS virou notícia em todo o Brasil após perder de maneira humilhante por 29 a 0 para o São Paulo. Depois da goleada tricolor, a entrevista concedida no intervalo da partida pela capitã do time, Nini, emocionou todos os apaixonados por futebol. Na ocasião, a jogadora afirmou que o time do interior paulista não tinha nem uniforme para treinar e que as atletas também estavam disputando o campeonato sem receber salários.

O Palmeiras e a Puma se comoveram com a história e uma ação foi movida para dar uniformes e chuteiras para todo o elenco do Taboão, que agora vai conseguir finalizar o campeonato com o mínimo de estrutura que as meninas merecem.

​

Veja fotos e vídeos da ação:

Antes da partida de hoje pelo Paulista, o Palmeiras presenteou as meninas do Taboão da Serra com chuteiras, camisas e livros tornar o futebol feminino cada vez mais forte! #AvantiPalestrinas pic.twitter.com/LG0VXmFvIK — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) November 11, 2020

O @Palmeiras publicou esses vídeos nos seus stories! Me emocionei demais com a felicidade das meninas ao entrarem no vestiário! Acho que essas coisas são futebol feminino. A união, o carinho e a ajuda! Estamos juntos por mais de um, estamos juntos por todas! Feliz demais pic.twitter.com/c28v3A52sr — Tayna Fiori (@TaynaFiori) November 11, 2020

E MAIS:

Veja também