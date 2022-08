Palmeiras e Flamengo fazem final antecipada do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo 21/08/2022 - 8:00 Compartilhe

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, evocando clima de decisão para o Campeonato Brasileiro. Apesar de o torneio chegar apenas à sua 23ª rodada, o embate entre o líder e o time que é considerado seu maior rival na luta pelo título poderá confirmar o rumo atual da competição ou abrir chance de uma mudança. O time alviverde tem 48 pontos e os rubro-negros somam 39.

Em caso de vitória do Palmeiras, a diferença para o Flamengo chegará a 12 pontos. Uma derrota encurtará para seis, mantendo ainda assim uma distância confortável. O empate também não é visto como um mau resultado do lado palestrino. Palmeiras e Flamengo fazem campanhas semelhantes no segundo turno e ostentam a mesma sequência de vitórias: são seis consecutivas no Brasileirão.

Abel Ferreira, por sua vez, tem à disposição força máxima para o jogo decisivo. A grande dúvida diz respeito ao ataque. López tem se destacado e briga por vaga no time titular com Gustavo Scarpa, que volta de lesão, e Rony. A tendência é que o argentino comece no banco. O jogo também será uma oportunidade para Abel responder aos críticos que dizem que sua equipe mostra um futebol burocrático e não joga tão bem quanto o Flamengo.

“Às vezes falam ‘a equipe que joga melhor’. Eu gostaria de saber especificamente o que significa a ‘equipe que joga melhor futebol’. É a que está em primeiro, último, faz mais gols, menos? O que significa jogar bom futebol? Os números são frutos do trabalho. Para mim, jogar futebol é apresentar bom rendimento. Eu não gosto de ir ao supermercado, comprar laranjas bonitas e depois que as abre, não têm suco. Curiosamente, as que dão mais suco são as de pior casca. Quero rendimento. É isso que quero”, afirmou Abel Ferreira.

Com a classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, em que enfrentará o São Paulo no Morumbi na próxima semana, a expectativa é de que Dorival Junior poupe alguns titulares neste domingo.

“Certamente temos de tentar fazer o nosso papel. Não adianta pensarmos no que os adversários estão fazendo. Sei que a distância é grande, mas não iremos desistir. Vamos até o fim tentar colocar o máximo de pressão possível em quem está em cima. Fazendo nossa parte, vamos ver o que pode acontecer, mas não é uma situação confortável”, destacou o técnico Dorival Junior.

RIVALIDADE PALMEIRAS X FLAMENGO EM ALTA

A final da última Copa Libertadores foi mais um capítulo da rivalidade crescente entre Palmeiras e Flamengo. Os times desde 2016 protagonizaram duelos no Brasileirão que renderam provocações de parte a parte. Por causa do título continental sobre o rival rubro-negro, a torcida do Palmeiras levará ao Allianz Parque mosaicos para comemorar o tricampeonato.

Nos últimos 11 duelos entre Palmeiras e Flamengo, a equipe alviverde só venceu um, justamente a final da Libertadores. No Brasileirão, os palmeirenses não conseguem uma vitória desde 2017. No período, foram nove partidas, com cinco empates e quatro derrotas.

Abel Ferreira também encontra um algoz da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então comandante do Ceará, Dorival Junior conseguiu uma boa vitória por 3 a 2, no Allianz Parque. O Palmeiras só perdeu dois jogos em seu estádio e almeja neste domingo assumir a liderança também como time mandante.

ATAQUES PODEROSOS DE PALMEIRAS E FLAMENGO

Palmeiras e Flamengo são donos dos melhores ataques do Brasileirão, juntos com o Fluminense. Antes irregular, com a chegada de Dorival, o clube carioca começou a apresentar melhor desempenho e marcar muitos gols. Goleadas voltaram a ser frequentes e o time rubro-negro subiu na tabela, igualando o Palmeiras como o melhor ataque da competição.

As duas equipes foram às redes 37 vezes em 22 rodadas. Quem sair vencedor no Allianz Parque se isolará no topo do quesito. Apesar disso, Palmeiras e Flamengo mostram que sua força ofensiva faz parte de um conjunto de engrenagens. Nenhum de seus atletas figura na lista de artilheiros do torneio. Os jogadores que mais anotaram gols pelo time alviverde nesta edição são o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Rony, com sete, mesmo número do centroavante rubro-negro Pedro.