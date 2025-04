Palmeiras e Flamengo estreiam na Libertadores; saiba onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira, 3, será finalizada a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2025. Dois dos principais favoritos ao título, Palmeiras e Flamengo entram em ação e iniciam suas trajetórias em busca do tetracampeonato inédito para um clube brasileiro na história do torneio.

Depois do vice-campeonato no Paulistão 2025 e da estreia com empate no Allianz Parque pelo Brasileirão, o Palmeiras viajou até o Peru, onde enfrentará o Sporting Cristal pela primeira rodada do grupo G, às 19h, horário de Brasília, no Estádio Nacional do Peru.

Por sua vez, o Flamengo vem de título no Cariocão e empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, também estreia fora de casa. O Rubro Negro vai encarar, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, o Deportivo Táchira, da Venezuela.

Onde assistir?

A transmissão do confronto entre Sporting Cristal x Palmeiras é de exclusividade do Paramount + (streaming). Já o duelo entre Deportivo Táchira x Flamengo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming).

Escalações

O Palmeiras terá de contar com mudanças na equipe titular para o duelo de hoje à noite. Raphael Veiga, um dos jogadores mais decisivos do clube nos últimos anos, não viajou com a equipe e está fora da partida. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Gomez deve retornar ao time após se recuperar de lesão.

Já o Flamengo segue com uma série de desfalques. Gerson, Wesley, Arrascaeta, Plata, Viña, Danilo e Pedro são ausências certas para o confronto na Venezuela. Dessa forma, o técnico Felipe Luiz ainda não confirmou a equipe que irá a campo para encarar o adversário venezuelano.

Prováveis escalações – Sporting Cristal x Palmeiras

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Micael) e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Sosa, Romero, Chávez Massoni e Pasquini; Pretell, Tavara, Castro e González; Ávila e Cauteruccio. Técnico: Guillermo Farré

Prováveis escalações – Deportivo Táchira x Flamengo

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Rosales, Vivas, Maidana e Yanniel Hernández; Carlos Sosa, Maurice Cova e Fioravanti; Balza; Lucas Cano e Bryan Castillo. Técnico: Pérez Greco

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz (Allan); Luiz Araújo, Michael (Cebolinha), Bruno Henrique e Juninho. Técnico: Felipe Luiz

Confronto brasileiro

Ainda no encerramento da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, Bahia e Internacional fazem o primeiro duelo brasileiro no torneio. Únicos brasileiros que se enfrentarão nesta fase, Colorado e Tricolor disputam o grupo F ao lado de Atlético Nacional (COL) e Nacional (URU). Na quarta-feira, o clube colombiano não tomou conhecimento e venceu os uruguaios por 3 a 0 jogando em seu estádio.

O confronto entre Bahia x Internacional tem inicio previsto para às 19h, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, casa do tricolor baiano.

Outros jogos

Até o momento, outras três equipes brasileiras já estrearam na fase de grupos da Libertadores e apenas uma venceu. Na terça-feira, 1º, o Fortaleza sofreu uma dura derrota no Castelão por 3 a 0 para o Racing. Nesta quarta, 2, o Botafogo foi derrotado pelo Universidad de Chile por 1 a 0, enquanto o São Paulo venceu o Talleres, da Argentina, também por 1 a 0.