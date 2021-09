Palmeiras e Flamengo duelam para não perder contato com o líder Atlético-MG

Palmeiras e Flamengo, os principais protagonistas do futebol brasileiro nas últimas temporadas, voltam a se enfrentar neste domingo. Desta vez, o confronto é na casa paulista, o Allianz Parque, às 16h. E, como tem acontecido com frequência, há muito em jogo. Dentro e fora de campo.

Os dois times precisam vencer para não se desgarrar do atual líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, que tem 39 pontos, contra 35 do alviverde e 31 do rubro-negro, que tem dois jogos a menos. Além disso, o Palmeiras quer encerrar um jejum contra rival que vem desde novembro de 2017 – quatro derrotas e quatro empates desde então – enquanto o Flamengo pretende mantê-los.

A rivalidade também se estende para fora de campo. O Palmeiras é o líder do grupo de 17 clubes que recorrem ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a derrubada da liminar que dá ao Flamengo o direito de ter público nos jogos do Brasileirão ou que o julgamento dessa liminar, marcado para o dia 23, seja antecipado. Atlético-MG e Cuiabá não assinaram o documento dos clubes.

Dentro de campo, o duelo dos campeões dos três últimos Brasileirão (Palmeiras em 2018 e Flamengo em 2019/20) será entre uma equipe reforçada contra outra bem desfalcada.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira poderá contar com os jogadores que serviram às suas seleções nos jogos pelas Eliminatórias: o zagueiro Gustavo Gómez, o goleiro Weverton e o lateral-esquerdo Piquerez.

O paraguaio Gómez desembarcou no Brasil na quinta e se mostrou determinado a vencer no Brasileirão. “Todo jogador trabalha para ser convocado por sua seleção e agora estou feliz por voltar a treinar com os meus companheiros. Estamos muito focados para o jogo importante contra o Flamengo. Foi importante ter estas duas semanas de preparação em termos físicos e para o professor também trabalhar mais sua ideia de jogo. Vamos tratar de fazer o melhor e buscar os três pontos”, disse.

A presença dos três em campo será fundamental para que o Palmeiras saia com a vitória, já que o Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 32 gols marcados, uma média de dois por jogo. Com o departamento médico vazio, o treinador português só não pode contar ainda com o lateral-esquerdo Jorge, que está em processo de aprimoramento da parte física.

Faltando apenas o anúncio oficial, o Flamengo acertou com o zagueiro David Luiz, de 34 anos. O jogador estava no Arsenal, da Inglaterra, e deve assinar com a equipe rubro-negra até o fim de 2022. Vindo de duas vitórias por 4 a 0, uma contra o Grêmio na Copa do Brasil, a outra contra o Santos no Brasileirão, o time de Renato Gaúcho precisa dos três pontos para não se distanciar dos primeiros colocados.

No entanto, os desfalques para o duelo de domingo não são poucos. Bruno Henrique, Filipe Luís, Diego e Rodrigo Caio ficam de fora por lesão. Kenedy, Renê e Piris da Motta passam por etapas do recondicionamento físico e também permanecem no Rio. Com dores musculares, Willian Arão e Léo Pereira participaram do treino de sexta, mas a decisão de viajar para São Paulo será feita neste sábado.

Assim como no Palmeiras, o Flamengo conta com a volta dos jogadores que representaram suas seleções nas Eliminatórias. Gabriel e Éverton Ribeiro retornam dos compromissos com Tite e a seleção brasileira, enquanto Isla e Arrascaeta se juntam ao grupo na capital paulista após entrarem em campo por Chile e Uruguai, respectivamente.

