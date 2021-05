Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil sub-20 após empate contra Avaí Verdão precisava vencer no Allianz Parque para superar o revés sofrido em Florianópolis

Na tarde deste sábado (22), o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Avaí, e foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20. Após derrota por 1 a 0 em Florianópolis, no confronto de ida das quartas de finais da competição, o Verdão precisava vencer os catarinenses em São Paulo para minimamente levar a decisão aos pênaltis.

>> Rony perto de definir o seu futuro no Palmeiras, Cristiano Ronaldo se aproxima de ex-clube… O Dia do Mercado

>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

No entanto, nem mesmo com reforços de Gustavo Garcia, Vanderlan, Pedro Bicalho e Giovani – integrados novamente ao Sub-20 – a equipe treinada por Wesley Carvalho conseguiu reverter a situação e se classificar para as semifinais.

Após um bom inicio de jogo, Gabriel Silva abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo, dando esperanças aos torcedores. Pressionando, mas não conseguindo transformar a superioridade em perigo, o Palmeiras cedeu o empate ainda na primeira etapa. Tucão aproveitou falha defensiva e apenas rolou na saída do goleiro Mateus. 1 a 1 no intervalo.

Na etapa complementar, as falhas falaram mais alto e o Verdão não conseguiu reverter o marcador. Na defesa, a marcação frouxa possibilitou chances ao Avaí, que só não fez mais gols devido ao grande jogo do goleiro Mateus Oliveira. No ataque, as chances criadas paravam nas péssimas finalizações. Newton, Henri, Marino e Gabriel Silva perderam claras oportunidades para empatar o prélio.

Eliminado, o Sub-20 do Palmeiras encerra a competição com cinco partidas, sendo três vitórias, um empate e uma derrota, com 15 gols marcados e apenas três sofridos. Com experiência na equipe principal, Gabriel Silva terminou na artilharia, com quatro gols, seguido por Newton e Marino, com três. Em assistências, Marino e Ramon dividem a liderança, com dois passes cada.

Sem calendário nas próximas semanas, a equipe retorna aos gramados apenas em julho, data prevista para o início do Campeonato Brasileiro da categoria. Enquanto isso, deve permanecer realizando atividades na Academia de Futebol II, em Guarulhos.

E MAIS:

Veja também