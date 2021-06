Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o CRB em SP

A noite de quarta-feira (9) foi de drama no Allianz Parque, em São Paulo. Depois de bater o CRB por 1 a 0 na semana passada em Maceió, o Palmeiras dependia apenas de um empate para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Só que o atual campeão foi surpreendido aos cinco minutos com o gol do atacante Ewandro para o CRB, que deslocou Weverton após receber belo passe. Depois disso, o jogo foi praticamente de ataque contra defesa. O Palmeiras tentou de todas as formas o gol que daria a vaga nos 90 minutos. Aí apareceu outro personagem da partida. O goleiro Diogo Silva fez, no mínimo, cinco grandes defesas nas 35 conclusões do Alviverde. Depois desse bombardeio, o placar ficou mesmo em 1 a 0 para o CRB e os dois times foram para os pênaltis.

Diego Torres, Hyuri, Carlos Jatobá, Diogo Silva marcaram para o CRB. Do lado do Palmeiras, Willian, Gustavo Scarpa e Victor Luis balançaram as redes. A definição da derrota dos paulistas veio quando o lateral-direito Marcos Rocha desperdiçou a cobrança. Placar final nas penalidades apontou 4 a 3 para o CRB, que segue às oitavas e fatura os R$ 2,7 milhões de premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O CRB volta a jogar no sábado (12) contra o Confiança no Estádio Rei Pelé pela Série B. Já o Palmeiras tem pela frente, no mesmo dia, o clássico contra o Corinthians na terceira rodada da Série A.

Bahia bate novamente o Vila Nova e avança

Depois de vencer por 1 a 0 o Vila Nova, jogando fora de casa na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia soube administrar a vantagem e repetiu o placar no Estádio Pituaçu na noite desta quarta-feira (9).

O gol foi do centroavante Gilberto na segunda etapa. Mas antes mesmo de abrir o placar, o time da casa já vinha criando as melhores chances. O meia Thaciano pôde marcar em duas oportunidades, aos 24 e 25. No minuto seguinte, foi a vez do centroavante Gilberto mandar de cabeça uma bola muito perto do gol dos goianos. Aos 37 minutos, Rossi também finalizou muito perto do gol rival.

O panorama da etapa final foi o mesmo. Mesmo se classificando com o placar parcial, o Tricolor continuava em cima. Aos cinco, o zagueiro Luiz Otávio cabeceou muito perto da trave. Aos 13, Rossi forçou o goleiro Georgemy a praticar um milagre para evitar o gol do Bahia. A pressão era tanta que aos 35 minutos veio o gol. O centroavante Gilberto aproveitou a lambança da zaga e do goleiro do Vila Nova para definir a classificação.

O time goiano joga novamente no sábado (12) dentro de casa contra o CSA pela Série B do Brasileiro. O Tricolor baiano pega o Inter em Salvador no domingo (13) pela Série A do Nacional.

