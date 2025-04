Palmeiras e Corinthians são os destaques da rodada da Copa do Brasil; onde assistir

A 3ª rodada da Copa do Brasil segue nesta quarta-feira, 30, com as estreias de Palmeiras e Corinthians. Na terça, 29, cinco confrontos abriram a fase do torneio mata-mata mais importante do futebol brasileiro e a noite foi marcada por equilíbrio, sem nenhum dos gigantes que entraram em campo conseguindo abrir uma vantagem significativa.

Na abertura da rodada, Atlético Mineiro e Fortaleza ficaram no empate diante de Maringá e Retrô, respectivamente. Por outro lado, Internacional, São Paulo e Fluminense fizeram valer suas superioridades e venceram, mas todos com apenas um gol de vantagem.

Nesta quarta-feira, mais cinco gigantes do futebol brasileiro entram em ação: Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Bahia e Grêmio. Por terem se classificado para a Libertadores de 2025, os quatro primeiros da lista estreiam na competição apenas hoje. O Grêmio, por sua vez, passou por Athletic e São Raimundo nas duas primeiras rodadas, ambas as vezes nas penalidades.

Ambos os paulistas jogam fora de casa. O Palmeiras terá o adversário mais difícil entre os clubes que estreiam agora no torneio, o Ceará. Em boa fase e com duas vitórias no Brasileirão, o Vozão recebe o Alviverde na Arena Castelão no jogo da ida.

Já o Corinthians terá uma viagem mais curta. O Alvinegro viaja até o interior de São Paulo para o enfrentar o Novorizontino, atual 10º colocado da Série B do Brasileirão. O confronto será no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida de hoje marca a estreia do técnico Dorival Júnior, novo comandante do Timão.

O Grêmio também viajou para o Nordeste em busca de um bom resultado no primeiro jogo da 3ª rodada. O Tricolor encara o CSA no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Bahia enfrenta o Paysandu no Mangueirão, no Pará.

O Botafogo é o único dos gigantes que jogam nesta quarta que mandará o jogo de ida. Após uma boa vitória no clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão, o Fogão recebe o modesto Capital CF, do Distrito Federal.

Saiba onde assistir:

Botafogo x Capital – 19h, Engenhão

Onde assistir: SporTV e Premiere

Ceará x Palmeiras – 19h30, Arena Castelão

Onde assistir: Prime Video

Novorizontino x Corinthians – 21h30, Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi

Onde assistir: SporTV e Premiere

CSA x Grêmio – 21h30, Estádio Rei Pelé

Onde assistir: Prime Video

Paysandu x Bahia – 21h30, Mangueirão

Onde assistir: Prime Video