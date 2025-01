Palmeiras e Corinthians lutam por vaga nas quartas de final da Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior avança cada vez mais para suas fases decisivas, e nesta sexta-feira serão definidos os últimos quatro classificados para as quartas de final do torneio. Pelas oitavas da Copinha, o Palmeiras encara o Osasco Audax, enquanto o Corinthians terá parada dura contra o Ituano. E ainda, as partidas entre Flamengo-SP e Vasco, e Grêmio e Red Bull Bragantino, completam a rodada.

O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

Na Arena Barueri, o Palmeiras encara o Osasco Audax, às 18h30. Depois de passar por Referência e Sport nas etapas anteriores do mata-mata da Copinha, o time alviverde chega, evidentemente, como favorito, mas isso não significa que a vida do bicampeão de 2022-2023 está tranquila. Com 100% de aproveitamento, a equipe osasquense vive um embalo após eliminar o Athletico-PR na terceira fase, vencendo por 1 a 0.

Um pouco mais tarde, às 19h, Flamengo-SP e Vasco duelam no estádio José Liberatti, em Osasco. A equipe carioca “assustou” na primeira fase com três empates seguidos, mas depois de passar por Juventus e Ceará, com uma emocionante vitória por 3 a 2, a confiança está em dia para mais um jogo de mata-mata. Do outro lado, o time de Guarulhos foi líder do grupo que tinha o Internacional, e eliminou Náutico e Ibrachina-SP para, com justiça, se colocar entre os 16 melhores do torneio.

Naquele que talvez seja o mais imprevisível confronto do dia, Grêmio e Red Bull Bragantino disputam vaga no Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, às 20h30. Ainda invicto, os gaúchos deixaram para trás o Marcílio Dias-SC na 2ª fase, e na 3ª, atropelaram o Goiás por um sonoro 4 a 0. Já o time de Bragança Paulista é, sem dúvidas, uma das sensações da Copinha. Com 100% de aproveitamento, o Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 1, e na fase anterior, fez impressionantes 7 a 0 no Zumbi-AL.

Encerrando as oitavas de final, o Corinthians joga contra o Ituano no Bruno José Daniel, em Santo André. Maior campeão da Copinha, com 11 taças, sendo o atual vencedor do torneio, o Corinthians chega com a moral elevada após golear o Vila Nova-GO por 4 a 1 na 3ª fase. Depois de deixar o Fortaleza pelo caminho, o Ituano buscará surpreender mais uma vez na competição.

Confira a tabela dos jogos desta sexta-feira:

18h30

Osasco Audax x Palmeiras

19h

Flamengo-SP x Vasco

20h30

Grêmio x Red Bull Bragantino

21h30

Ituano x Corinthians