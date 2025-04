Palmeiras e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira; saiba onde assistir

Palmeiras e Corinthians voltam a campo nesta quinta-feira, 24, em compromissos por competições continentais. Os principais rivais do estado de São Paulo tem confrontos válidos por Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

O Verdão viaja até a Bolívia para jogar na altitude diante do Bolívar. O confronto será no Hernando Siles Stadium, às 19h, horário de Brasília. O Palmeiras venceu os dois primeiros jogos e está isolado na liderança do grupo G com 6 pontos, seguido do próprio Bolívar (3), Cerro Porteño (3) e Sporting Cristal (0).

No mesmo horário, o Corinthians tem compromisso fundamental pela Sul-Americana. O Timão, que ainda não venceu na competição e somou apenas um ponto em dois jogos, recebe o Racing (URU) na Neo Química Arena e precisa fazer o dever de casa para seguir sonhando com a classificação.

Outros brasileiros em ação

Ainda na noite desta quinta-feira, o Bahia entra em campo pela Libertadores. O Tricolor terá pela frente o Atlético Nacional, da Colômbia, às 21h, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova

Pela Sul-Americana, o Grêmio visita o Godoy Cruz, às 19h, na Argentina. Já o Cruzeiro encara o Palestino, no Chile, às 21h30.

Saiba onde assistir os jogos desta quinta:

Libertadores

Bolívar x Palmeiras – 19h, Hernando Siles Stadium, Bolívia

Onde assistir: Paramount+ (streaming)

Atlético Nacional x Bahia – 21h, Arena Fonte Nova, Brasil

Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Sul-Americana

Corinthians x Racing – 19h, Neo Química Arena, Brasil

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Godoy Cruz x Grêmio – 19h, Estádio Malvinas Argentinas, Argentina

Onde assistir: Paramount+ (streaming)

Palestino x Cruzeiro – 21h30, Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, Chile

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)