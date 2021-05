Palmeiras e Ajinomoto do Brasil fecham parceria para as categorias de base Multinacional japonesa anuncia entrada no mercado de futebol e fornecerá suplemento aminoVITAL GOLD para o Verdão

A Ajinomoto do Brasil, empresa japonesa especializada em nutrição e aminoácidos, é a nova parceira oficial do Palmeiras. Com contrato válido até dezembro de 2021, a companhia fornecerá o suplemento esportivo aminoVITAL GOLD para as equipes das categorias sub-17 e sub-20.

O acordo é o primeiro da empresa com um clube de futebol no Brasil. No Japão, a matriz da Ajinomoto já fornece suplementação para as equipes do FC Tokyo, Cerezo Osaka, FC Imabari e Kashiwa Reysol. Em solos tupiniquins, a oportunidade da parceria surgiu após a equipe técnica do Palmeiras conhecer o produto e entender que seu consumo seria benéfico para os atletas.

– O futebol é uma paixão não apenas no Brasil, mas também em diversos países do mundo. É um esporte muito competitivo e que exige ao extremo o comprometimento físico e emocional dos atletas. Estamos muito satisfeitos com esta oportunidade, pois sabemos o quanto podemos contribuir para melhorar ainda mais o desempenho dos atletas do clube. É uma parceria que já nasce vitoriosa – explica o gerente da marca aminoVITAL®, André Igi de Freitas.

– Para o Palmeiras é uma honra ser o primeiro clube do futebol brasileiro a firmar uma parceria com a Ajinomoto do Brasil. As categorias de base do Palmeiras são umas das mais fortes do Brasil e proporcionar condições cada vez melhores para os nossos jovens jogadores, com o apoio da nossa mais nova parceira, é fortalecer ainda mais o futuro do clube – ressaltou o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.

Para a Ajinomoto do Brasil, o fornecimento de aminoVITAL GOLD para atletas do clube faz parte programa de educação nutricional “Alimentação para Vencer – Kachimeshi’’. Além da suplementação, estão previstas a divulgação da parceria no canal TV Palmeiras e nas redes sociais do clube, da própria empresa e da marca.

O QUE É aminoVITAL?

O aminoVITAL é a marca mundial de suplementos para esportes da Ajinomoto e conta com diversos produtos. No Brasil, a empresa comercializa o aminoVITAL GOLD, suplemento alimentar que foi desenvolvido no Japão e testado nos Jogos de Londres, em 2012, para melhorar o desempenho dos atletas olímpicos japoneses. O produto oferece em um único sachê todos os nove aminoácidos essenciais, necessários para a construção de proteínas. Contém alto teor de leucina, que é a grande responsável pela ativação da síntese de proteína muscular, agindo principalmente na recuperação muscular, benefício importante para atletas de alto rendimento.

– A Ajinomoto do Brasil contribui com a sociedade por meio de suas soluções como especialista mundial em aminoácidos […] Uma das áreas em que atuamos é a de suplementação no segmento esportivo, com o produto aminoVITAL® GOLD, um suplemento alimentar que conta com nove aminoácidos essenciais e que age principalmente na recuperação muscular, benefício indispensável para atletas de alto rendimento – concluiu André.

A EMPRESA:

Presente no Brasil desde 1956 em diversos segmentos, a Ajinomoto do Brasil é a terceira mais importante do Grupo fora do Japão, atrás apenas da Tailândia e dos Estados Unidos. Entre os produtos da marca, estão insumos para as indústrias alimentícia, cosmética, esportiva, farmacêutica, de nutrição animal e agronegócios.

Com o mundo esportivo, a empresa tem uma longa jornada. Desde 2003, a matriz do Grupo, com sede no Japão, é parceira do Comitê Olímpico do país e atua com o Projeto Vitória, que oferece suporte à delegação nacional e a organizações esportivas, bem como a atletas individuais.

O Projeto Vitória desembarcou no Brasil em 2019, após a criação do Time Ajinomoto, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do esporte nacional. Atualmente, 33 atletas olímpicos e paraolímpicos compõem o grupo e recebem suporte relativo à nutrição e aos benefícios da ingestão de aminoácidos por esportistas de alto rendimento.

