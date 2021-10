Palmeiras domina seleção da semana da Libertadores com classificação à segunda final consecutiva Verdão é representado por cinco jogadores, além do técnico Abel Ferreira

A Libertadores tem os finalistas definidos. Campeões das duas últimas edições, Palmeiras e Flamengo se enfrentam para definir o melhor time da América em 2021. A seleção da semana do torneio, definida pela Conmebol, foi dominada pelas equipes.

Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Gabriel Veron e Dudu representaram o Verdão, que também viu Abel Ferreira ser eleito o técnico da semana. Diego Alves, Filipe Luís, Willian Arão, Everton Ribeiro e Bruno Henrique foram os cinco do Flamengo no time. O único intruso fora da final é Nacho Fernández, do Atlético-MG.

Dessa forma, a seleção da semana da Libertadores ficou: Diego Alves; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Filipe Luís; Everton Ribeiro, Felipe Melo, Willian Arão e Nacho; Dudu, Gabriel Veron e Bruno Henrique.

O Alviverde eliminou o clube mineiro na semifinal, se classificando com o gol marcado fora de casa, enquanto o Rubro Negro passou pelo Barcelona de Guayaquil vencendo os dois jogos.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam em Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro, pelo título da Libertadores de 2021.

