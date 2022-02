Palmeiras disputa, em média, uma final a cada 50 dias desde a decisão da Libertadores-2020 Com a Recopa Sul-Americana, Verdão disputará sua oitava final em pouco mais de um ano. Contra o Athletico-PR, Alviverde tentará conquistar o quarto título sob o comando de Abel

O Palmeiras está em vias de disputar mais uma final nesse período vitorioso do clube. A decisão da vez é a Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, em confronto de ida e volta pelo taça internacional. Será a oitava briga por título com Abel Ferreira, que desde a Libertadores de 2020 comanda o time, em média, em uma final a cada 50 dias. O objetivo é ser campeão pela quarta vez.

Pegando como parâmetro o dia 30 de janeiro de 2021, final da Liberta contra o Santos, e o dia 2 de março de 2022, data do segundo jogo da decisão da Recopa, são 396 dias, período em que o Verdão esteve em campo para oito disputas de título, o que equivale a uma média de uma final a cada 49,5 dias.

Se considerarmos o número de semanas que se passaram desde a decisão da Libertadores-2020, são 56,7 no período. Ao dividirmos pelo número de finais, também notamos uma média significativa de uma decisão a cada 7,1 semanas.

Já levando em conta a média por mês, são oito finais em 13,1 meses, o que na média daria algo em torno de uma decisão a cada 1,675 mês, ou seja, a cada dois meses (ou menos) o Palmeiras entra em campo para disputar um título.

Nesse período, o Verdão ficou fora de apenas três finais possíveis: o Mundial de Clubes-2020 (caiu na semifinal), a Copa do Brasil-2021 (caiu na terceira fase) e a Supercopa-2022 (não foi campeão/vice do Brasileirão e/ou da Copa do Brasil).

Enquanto as disputadas foram: Libertadores-2020, Copa do Brasil-2020, Supercopa do Brasil-2021, Recopa-2021, Paulistão-2021, Libertadores-2021 e Mundial de Clubes-2021. Agora será a vez da Recopa Sul-Americana-2022.

Abel Ferreira, que comandou o time em todas essas decisões, conquistou três com o elenco: Libertadores-2020 e Libertadores-2021, e Copa do Brasil-2020. A Recopa pode ser o quarto título do treinador nesse período, ou seja, ele pode ter um aproveitamento de 50% em decisões, com quatro taças e quatro vices.

O Palmeiras disputa o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Já na próxima quarta, dia 2 de março, o Verdão disputa a partida de volta, também às 21h30, no Allianz Parque.

Finais disputadas entre 30/1/2021 e 2/3/2022

30/1/2021 – Libertadores-2020 (campeão)

7/3/2021 – Copa do Brasil-2020 (campeão)

​11/4/2021 – Supercopa do Brasil-2021 (vice)

14/4/2021 – Recopa Sul-Americana-2021 (vice)

​23/5/2021 – Paulistão-2021 (vice)

​27/11/2021 – Libertadores-2021 (campeão)

12/2/2022 – Mundial de Clubes-2021 (vice)

2/3/2022 – Recopa Sul-Americana-2022 (a disputar)

Médias

1 final a cada 49,5 dias (arredondando: 1 final a cada 50 dias)

1 final a cada 7,1 semanas (arredondando: 1 final a cada 7 semanas)

1 final a cada 1,675 mês (arredondando: 1 final a cada 1 mês e 20 dias)

