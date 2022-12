Palmeiras deve ter a saída de mais um atacante nesta janela

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 27/12/2022 - 5:00 Compartilhe





O Palmeiras segue sem reforços nesta janela de transferências, mas está muito ativo no que diz respeito às saídas de jogadores do elenco. A próxima posição a sofrer movimentações deverá ser o ataque, que já teve a negociação de Wesley com o Cruzeiro. O foco agora é encontrar a melhor solução para a função de centroavante, muito concorrida e com nomes que atraem o mercado.

Na última segunda-feira, um indício dessa possibilidade de mudanças no ataque foi dado pelo empresário Marcelo Tejera, que cuida da carreira de Miguel Merentiel. Em entrevista para o site “Revista Colorada”, o agente disse estar conversando com dois clubes brasileiros, mas não revelou os nomes. Ao que parece, trata-se de um jogador com mercado nesta janela de transferências.





Na última semana, o LANCE! apurou que o estafe de Rafael Navarro havia sido procurado pelo Famalicão-POR e pelo Cruzeiro. O Verdão não recebeu propostas oficiais pelo atacante, porém sabe que se trata de um atleta bem avaliado pelo mercado. Caso a comissão técnica diga que não conta com seu futebol para a temporada 2023, um empréstimo é visto com bons olhos pela diretoria.

Ambos não tiveram muito espaço no ano de 2022, especialmente depois da promoção de Endrick ao profissional. O jovem deverá ser titular absoluto como centroavante no próximo ano. Além disso, se trata de uma posição bastante concorrida no elenco, contando ainda com López e Rony, que seria um jogador de “lado”, mas vem atuando improvisado na referência há muito tempo. Tanto o argentino quanto o camisa 10 são tratados como inegociáveis no momento e seguem no elenco.

Merentiel desperta o interesse de clubes brasileiros (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Já os casos de Merentiel e Navarro são tratados de forma diferente. Tanto um quanto o outro fazem parte dos planos da comissão técnica e não foram colocados em uma “lista de transferências”. No entanto, poderiam ser negociados em caso de uma oferta que seja boa para todas as partes. Como são jogadores com bom mercado e têm despertado o interesse de algumas equipes, é bastante provável que um deles acerte sua saída do Verdão por empréstimo nas próximas semanas.

Vale lembrar que o Palmeiras vendeu Wesley ao Cruzeiro e negocia o empréstimo de Breno Lopes para o Fortaleza ou para o futebol asiático. Ao todo, o Alviverde pode ter três saídas no ataque para a temporada 2023. Não está previsto, até aqui, um reforço para a posição nesta janela de transferências. O elenco, com o menor número de pendências possível, vai se apresentar no dia 2 de janeiro, na Academia de Futebol, para iniciar os trabalhos presenciais na Academia de Futebol.

