Palmeiras deve se preocupar com 'lei do ex' em confronto contra o Ceará Lateral Victor Luis, oriundo da base do Verdão, defende as cores alvinegras e pode entrar em campo contra o antigo clube pela primeira vez







O confronto entre Palmeiras e Ceará, neste sábado, pelo Brasileirão, marca o primeiro reencontro do clube paulista com Victor Luis. O lateral, oriundo das categorias de base do Verdão, hoje defende as cores do Vozão após último empréstimo.



Victor estreou com a camisa alviverde em 2004 e passou por todas as categorias de base do Verdão, além de ter encarado muitas provações dentro e fora de campo até conseguir ser campeão pelo time.

Com mais da metade da vida no clube, o jogador foi a primeira ‘Cria da Academia’ a atingir o ciclo completo de formação até o profissional. Ainda na base, o lateral foi emprestado ao Porto B-POR e, um ano após retornar, recebeu as primeiras oportunidades no time principal, ajudando o Palmeiras a escapar do rebaixamento no Brasileiro de 2014.

Nos anos seguintes, teve sua primeira passagem por Ceará (2015) e Botafogo (2016 e 2017) para adquirir experiência. Voltou mais maduro em 2018, na campanha do decacampeonato brasileiro, e marcou o gol da vitória sobre o Santos por 3 a 2 na reta final, rumo ao sonho do título nacional.

Antes de retornar ao time cearense para a atual temporada, Victor Luis foi reintegrado ao elenco palmeirense após uma nova passagem pelo clube carioca. Na oportunidade, acabou vencendo a Copa Libertadores-2021 com os demais companheiros. Pelo Verdão, foram 146 partidas e quatro gols marcados em toda sua trajetória.

Em sua segunda passagem pelo Ceará, Victor Luis tem demonstrado cada vez mais identificação com o clube. Artilheiro do time na Copa do Nordeste, com dois lindos gols marcados, o lateral tem ganhado espaço com a camisa alvinegra após se recuperar de uma lesão, além do carinho do torcedor.

– Eu faria 18 anos de Palmeiras esse ano, minha formação como atleta e, principalmente, como pessoa foi lá. Sempre que vesti a camisa do Palmeiras, eu respeitei, mas agora visto a camisa do Ceará e preciso respeitá-la também. Em 2015, o Ceará me abriu as portas para poder aparecer ainda mais no cenário nacional, então eu devo muito a esse time. Tenho um grande respeito pelo Palmeiras, por ser meu clube formador, mas estou defendendo essas cores agora e com certeza vou dar meu melhor para o Ceará sair vencedor – disse o camisa 33 em entrevista coletiva na última quinta.

Juntando suas duas passagens pelo Vozão, o lateral acumula 56 partidas disputadas e sete gols marcados. Com mais experiência e qualidade, Victor Luis vive boa fase ao já ter conquistado pela sétima vez o prêmio de melhor jogador em campo nesta temporada e tenta, agora, aplicar a ‘lei do ex’ contra o líder Verdão.

