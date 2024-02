Palmeiras deslancha após expulsão, bate a Portuguesa e assume liderança geral do Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 21:48 Para compartilhar:

O Palmeiras assumiu a liderança geral do Paulistão ao ganhar da Portuguesa por 2 a 0 nesta quarta-feira. No Canindé, o time de Abel Ferreira, escalado com titulares, jogou para o gasto. Fez um primeiro tempo sonolento e acordou no segundo, assim que o rival teve um jogador expulso, para marcar com o artilheiro Flaco López, o melhor jogador da equipe neste início de temporada, e Gabriel Menino, nos acréscimos.

A vitória no duelo atrasado da quinta rodada do Estadual fez o Palmeiras ultrapassar o Santos na classificação geral. São 24 pontos, dois a mais que o rival da Baixada. Já classificada, a equipe alviverde é a única invicta na competição e tem mais dois compromissos para fechar a fase de grupos na primeira colocação. No domingo, enfrenta o São Paulo no MorumBis. Depois, fecha a fase inicial contra o Botafogo em casa.

A Portuguesa vive situação que está deixando de ser insólita e se tornando comum no Paulistão devido ao regulamento. O time briga, ao mesmo tempo, para não cair e para se classificar. Soma apenas sete pontos, pontuação baixa, mas suficiente para estar, por ora, na vice-liderança do Grupo A e, portanto, dentro da zona de classificação.

No Canindé, mais de 10 mil torcedores viram um jogo devagar e ruim tecnicamente, sobretudo no primeiro tempo, etapa em que Endrick foi o mais perigoso em campo, com três tentativas. Raphael Veiga também tentou, mas parou no goleiro Thomazella.

O Palmeiras só acordou quando ficou com um a mais em campo depois da controversa expulsão de Victor Andrade, que pisou, sem intenção, na perna do zagueiro Luan. O atacante levou o vermelho após a intervenção do VAR. Ele deixou o campo aos 15 do segundo tempo.

Aos 21, Marcos Rocha cruzou para Caio Paulista, que, de forma bizarra, errou a cabeçada. Mas a bola sobrou para quem é especialista no fundamento. Artilheiro do Paulistão ao lado de Dellatorre, do Mirassol, Flaco López foi o responsável por abrir o placar. O argentino cutucou de cabeça para o gol e definiu a vitória palmeirense.

Na frente do placar, Abel descansou alguns titulares, como Raphael Veiga, e deu chance para quem tem jogado menos, como o atacante Lázaro, que fez apenas sua segunda partida desde que veio de empréstimo do Almería.

Em superioridade numérica e no placar, o time alviverde segurou o triunfo sem muita dificuldade diante de uma Portuguesa valente, mas com claras limitações técnicas, e ainda fez mais um nos acréscimos. Foi uma pintura que começou com a ajeitada de calcanhar de Ríos para Gabriel Menino acertar um chute potente perto do ângulo do goleiro Thomazella e definir o placar.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 0 X 2 PALMEIRAS

PORTUGUESA – Thomazella; Talles (Douglas Borel), Robson, Quintana e Eduardo Diniz (Pedro Henrique); Patrick, Tauã, Ricardinho (Dudu Miraíma) e Giovanni Augusto (Henrique Dourado); Maceió (Rone) e Victor Andrade. Técnico: Fabinho (auxiliar).

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Zé Rafael (Rony) e Raphael Veiga (Breno Lopes); Caio Paulista (Richard Ríos), Endrick (Lázaro) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Gols – Flaco López, aos 21, e Gabriel Menino aos 48 minutos do segundo tempo.

Árbitro – Thiago Luís Scaracati.

Cartões amarelos – Talles, Maceió, Eduardo Diniz, Patrick

Cartão vermelho – Victor Andrade.

Público – 11.652 pessoas.





Renda – R$ 832.780,00.

Local – Estádio do Canindé, em São Paulo.

