Palmeiras desembarca em São Paulo e é recepcionado por grupo de torcedores na Academia de Futebol Avião com a delegação do Verdão chegou de Abu Dhabi por volta das 14h e ônibus levou os jogadores para o CT, onde cerca de 100 torcedores celebraram o retorno do elenco

O Palmeiras desembarcou em São Paulo na tarde deste domingo após a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Mesmo com o vice-campeonato pela derrota para o Chelsea, por 2 a 1, a delegação foi recepcionada por alguns torcedores na Academia de Futebol.

A chegada ao Brasil ocorreu por volta 14h, desembarcando no Aeroporto de Guarulhos. Lá, os jogadores embarcaram um ônibus que saiu por um portão alternativo do terminal aéreo. Ainda assim, alguns palmeirenses estavam por ali para celebrar o retorno do time. Dudu e Raphael Veiga vieram na parte da frente do veículo e saudaram os torcedores que foram aplaudir o time.

Do aeroporto, o ônibus da delegação seguiu para a Academia de Futebol, na zona oeste de São Paulo. No local, desde cedo a Polícia Militar armou um cerco para organizar a chegada dos jogadores. Como o clima não era ruim, a ideia era apenas evitar o problema com o trânsito. Dessa forma, por volta de 100 torcedores estiveram em frente ao CT para aguardar e celebrar a equipe.

Pouco depois das 15h, o ônibus apontou na porta da Academia, dessa vez com Rony e Gustavo Gómez na frente do veículo para acenar para os torcedores, que cantaram o nome de todos os jogadores do elenco, especialmente o de Luan, que foi o primeiro a ser ovacionado pelo grupo. Aliás, o zagueiro chegou a abrir o vidro de seu carro e saudar os palmeirenses quando deixou o CT.

A situação se repetiu com mais alguns atletas como Gustavo Scarpa e Marcos Rocha, que tiveram atuações contra o Chelsea elogiadas pelos torcedores.

O Palmeiras retoma suas atenções para o Campeonato Paulista nesta semana, quando enfrenta a Ferroviária, nesta quarta-feira, às 19h, em Araraquara. Na próxima semana, o clube viverá uma outra decisão, desta vez da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR. O primeiro jogo será na Arena da Baixada, no dia 23 de fevereiro, já o segundo será no Allianz Parque, no dia 2 de março.

