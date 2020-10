Palmeiras desembarca em Goiânia com protestos de organizada Mancha Alviverde estendeu faixas e entoou cânticos contra o elenco e a direção do Verdão

A delegação do Palmeiras desembarcou na capital de Goiás durante a tarde deste sábado (24) e deu de cara com um protesto da Mancha Alviverde. Com faixas contra Maurício Galiotte e Anderson Barros e cantos contra o elenco, o grupo organizado se posicionou na entrada do hotel no qual o clube está instalado.

A Mancha já havia prometido novos protestos após a saída de Vanderlei Luxemburgo. Na sábado passado, a delegação já havia sido recebida com protestos em Fortaleza (CE). No entendimento da organizada, há uma grande parcela de culpa da má fase que cabe aos atletas e à direção.

​”Vergonha, time sem vergonha” e “Maurício banana” foram cânticos ouvidos durante o protesto que não culminou em violência ou atos que necessitassem de intervenção policial. Neste domingo (25), o Palmeiras joga contra o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), em duelo da 18ª rodada do Brasileirão 2020.

