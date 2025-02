Palmeiras desafia Guarani no Paulistão em busca de reabilitação e pazes com os torcedores

Frustrado com os tropeços recentes no Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 18h30, para medir forças com o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada da fase inaugural do Estadual. A equipe palmeirense soma oito pontos até aqui, enquanto o time bugrino tem sete.

O técnico Abel Ferreira deve manter a rotação da equipe e levar a campo um time mesclado. A formação “B” ainda não venceu neste Paulistão: empatou com o Noroeste em Bauru e perdeu para o Novorizontino em Barueri. Entre os tradicionais titulares, somente Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga compõem este conjunto. Outro atleta que alterna entre o campo e o banco de reservas é o lateral-direito Mayke, que avaliou a escolha do treinador em modificar o Palmeiras a cada partida.

“O Abel teve a decisão de revezar os jogadores em duas equipes para lá na frente estarmos todos 100% fisicamente. Tenho certeza de que virão muitos frutos, estamos trabalhando bastante porque esse ano teremos muitos jogos. Cada ano que passa fica mais difícil. Vamos disputar muitos campeonatos e dar o nosso melhor dentro de campo”, afirmou Mayke.

O lateral e seus companheiros de posição, Marcos Rocha e Agustín Giay, têm sido alvos constantes de reclamações da torcida palmeirense. Mayke e Rocha têm 32 e 36 anos, respectivamente, já o argentino tem apenas 21. Mesmo com as falhas e os problemas apontados por torcedores, o Palmeiras não vislumbra a possibilidade de modificações no setor e foca em novas contratações para a zaga, o meio-campo e o comando do ataque.

Apesar do recente rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani começou bem a temporada e disputa palmo a palmo a liderança da sua chave no Paulistão, o Grupo B, que também tem o Santos. Nesta rodada, a equipe de Campinas defende a ponta, e o time palmeirense busca se manter na luta pela classificação no Grupo D, cuja liderança é do São Bernardo.

Mayke diz que assistiu a alguns jogos do Guarani e elogiou o desempenho do adversário. “Sempre jogar lá contra o Guarani é difícil. Eu vi alguns jogos deles, é uma equipe de qualidade. Sabemos que vai ser um jogo super complicado, mas temos de tentar fazer o nosso melhor, impor o nosso ritmo fora de casa para conseguirmos o nosso objetivo, que são os três pontos”, disse.

Encerrar um tabu de 13 anos não será fácil para o Guarani. Com o departamento médico lotado, o trabalho da semana foi prejudicado e somente nas horas anteriores ao duelo de hoje que o técnico Maurício Souza poderá confirmar a escalação. O goleiro Gabriel Mesquita pode dar lugar a Fred Conte. Os zagueiros Alan Santos e Márcio Silva, o meia Caio Mello e o atacante Matheus Régis podem ser novidades.

FICHA TÉCNICA

GUARANI x PALMEIRAS

GUARANI – Gabriel Mesquita (Fred Conte); Lucas Justen, Raphael Rodrigues (Alan Santos), Lucas Rafael (Márcio Silva) e Emerson Barbosa; Nathan, Mateus Sarará e Geovane; João Victor, João Marcelo e Matheus Régis (Luiz Miguel). Técnico: Maurício Souza.

PALMEIRAS – Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan Elias e Raphael Veiga; Rômulo, Flaco López e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias.

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.