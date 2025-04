Palmeiras derrota Cerro para permanecer 100% na Libertadores

Graças a um gol do volante colombiano Richard Ríos, o Palmeiras derrotou o Cerro Porteño (Paraguai) por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9) no Allianz Parque, para assumir a liderança isolada do Grupo G da Copa Libertadores com seis pontos.

+3️⃣ para o Verdão! O @Palmeiras bateu o @CCP1912oficial e assumiu a liderança do Grupo G da CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/tJgWTdGkMd — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 10, 2025

Notícias relacionadas:

Jogando diante de sua torcida, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira adotou uma postura ofensiva diante da equipe paraguaia. Mas o gol saiu apenas nos últimos minutos da primeira etapa. Aos 40 minutos o uruguaio Facundo Torres cruzou para Felipe Anderson, que escorou para Richard Ríos tocar para o fundo do gol do Cerro Porteño.

Queda do Flamengo

Quem teve uma noite para esquecer foi o Flamengo, que, mesmo atuando diante de sua torcida no estádio do Maracanã, foi derrotado por 2 a 1 pelo Central Córdoba (Argentina), em partida que foi transmitida pela Rádio Nacional.

O Rubro-Negro mandou nas ações nos primeiros minutos da partida, mas viu a equipe argentina mostrar mais eficiência para abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti de Heredia. Aos 43 minutos o Central chegou ao segundo, quando Florentín marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Cufré.

Aos 15 minutos da etapa final o time da Gávea ainda conseguiu descontar com o uruguaio De la Cruz em bela cobrança de falta. Porém, o Flamengo não conseguiu buscar o empate.

Vitória do Bahia

No Grupo F o Bahia foi até o estádio Parque Central, em Montevidéu, para derrotar o Nacional (Uruguai) por 1 a 0. Esta foi a primeira vitória do Tricolor pela competição continental na história atuando fora de casa.

Em um confronto difícil, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni assegurou os três pontos aos 19 minutos da etapa final, quando o atacante Erick Pulga recebeu na ponta esquerda e bateu cruzado para superar o goleiro Mejía.