Palmeiras deixa Mundial com a pior campanha da história de um clube sul-americano

O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes nesta quinta-feira, no Catar, com a pior campanha da história de um time sul-americano. Desde que o torneio passou a ser organizado pela Fifa, em 2000, jamais o representante campeão da Copa Libertadores havia encerrado a participação com o quarto lugar. A equipe alviverde perdeu nos pênaltis a decisão do terceiro lugar para o Al Ahly, do Egito.

Além disso, o Palmeiras foi o único sul-americano a participar do torneio e não marcar gols. O time do técnico português Abel Ferreira perdeu a semifinal para o Tigres, do México, por 1 a 0 e nesta quinta-feira empatou sem gols no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, a equipe egípcia venceu por 3 a 2 e voltará para a casa com o terceiro posto.

A equipe alviverde foi o quinto sul-americano a perder na semifinal do Mundial e o primeiro a não confirmar a terceira posição. Nas ocasiões anteriores, Internacional, Atlético-MG, Atlético Nacional (Colômbia) e River Plate também perderam a semifinal, mas fecharam a campanha com um resultado positivo. Desses quatro, o Atlético Nacional foi quem teve um resultado mais apertado ao ficar com o terceiro posto em 2016 após vencer nos pênaltis o América, do México.

No Catar, o Palmeiras teve dificuldades de criar e fez duas partidas abaixo do esperado. Após o jogo contra o Al Ahly, Abel Ferreira lamentou o resultado. “O que eu levo daqui é um orgulho tremendo dessa equipe. Cheguei para substituir um treinador onde muitas duvidas existiam. Ganhamos o direito de disputar o Mundial”, disse ao canal SporTV. “É o privilégio de estar entre os quatro melhores do mundo, fomos os quarto, temos que aceitar”, acrescentou.

Responsável por cobrar o pênalti que confirmou a derrota contra o time egípcio, o volante Felipe Melo afirmou que, apesar do resultado ruim, o Palmeiras não pode sair do Mundial com um sentimento de frustração. “Jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho para o Bayern (o Al Ahly). Voltamos a não tomar gol em decisão de campeonato. Mas falhamos na hora dos pênaltis, isso foi crucial para eles vencerem. Mas saímos de cabeça erguida”, disse.

