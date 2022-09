Palmeiras deixa de faturar quantia milionária com eliminação na semi da Libertadores; saiba valores

admin3 07/09/2022 - 7:00 Compartilhe







O Palmeiras foi eliminado pelo Athletico Paranaense na semifinal da Libertadores após ser derrotado na ida e empatado na volta. Além do resultado esportivo ter sido negativo, o Verdão deixou de faturar uma quantia milionária já que, se avançasse à final, acumularia mais R$ 28,8 milhões.

Apesar de ter somado aproximadamente 8 milhões de dólares (R$ 38,8 milhões na atual cotação) por ter chegado até a semifinal do torneio, o clube alviverde perdeu a chance de tentar embolsar R$ 48 milhões, premiação dada para o campeão.

Qualquer time que tenha se qualificado para a fase de grupos da competição continental, já garantiu 3 milhões de dólares (R$ 15,5 milhões), que são referentes ao prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,16 milhões) por cada uma das três partidas como mandante.

Sendo assim, todos os 32 clubes que estiveram na etapa de grupos do torneio levaram R$ 15,5 milhões, incluindo os eliminados. No entanto, aqueles 16 que foram para as oitavas de final levaram, cada um, 1,05 milhão de dólares (R$ 5,41 milhões), o que engordou os cofres dos classificados para o mata-mata em quase R$ 21 milhões.

Com a classificação dos times para as quartas de final da Liberta, cada um embolsou 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões). Sendo assim, esses clubes que atingiram as quartas e iniciaram a disputa da competição na fase de grupos, acumularam 5,55 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões), uma grana alta mesmo para quem foi eliminado.

Como a premiação aumenta gradativamente, aqueles que chegaram na semifinal, como foi o caso do Palmeiras, arrecadam mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões), ou seja, mesmo com a eliminação diante do Athletico-PR, levou para casa quase R$ 39 milhões acumulados, mas deixou de ganhar R$ 121,41 milhões, valor total em caso de título.

O clube adiantou R$ 30 milhões em receitas da próxima temporada, referentes às cotas de patrocínio da Crefisa, empresa da presidente Leila Pereira, e tem este ‘buraco a ser tapado’ no caixa do primeiro semestre do ano que vem. Por isso, é provável que o Palmeiras venda jogadores no fim da atual temporada, para equilibrar o balanço sem depender do adiantamento do patrocinador.

Mas o foco da administração palmeirense, no momento, é fazer isso conquistando o título que resta: o Brasileirão. O Alviverde é líder com 51 pontos, faltando 13 rodadas para o fim. Ou seja, dificilmente deixará de cumprir a meta do campeonato, que é estar entre os quatro primeiros na tabela.

No nacional, a premiação decorre da colocação no campeonato e varia de R$ 33 milhões, para o campeão, a R$ 28 milhões, para o quarto colocado, equilibrando assim, de qualquer forma, o caixa alviverde.

Veja a premiação oferecida em cada fase da Libertadores-2022



Fase de grupos: 3 milhões de dólares (R$15,47 milhões)

Oitavas de final: 1,05 milhão de dólares (R$ 5,41 milhões)

Quartas de final: 1,5 milhão de dólares (R$ 7,73 milhões)

Semifinal: 2 milhões de dólares (R$ 10,32 milhões)

Vice-campeão: 6 milhões de dólares (R$ 30,93 milhões)

Campeão: 16 milhões de dólares (R$ 82,49 milhões)

TOTAL para o campeão: 23,55 milhões de dólares (R$ 121,41 milhões).

