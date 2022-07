Palmeiras define estratégia em busca por substituto de Scarpa Verdão já monitora o mercado para a posição de meia há algum tempo e com a confirmação da saída de Scarpa intensificará as buscas. Nomes são mantidos em sigilo

O Palmeiras não foi pego de surpresa com a saída de Gustavo Scarpa no fim desta temporada e já vinha se preparando com um plano B. Agora, com a confirmação desse desfalque no elenco para 2023, o clube intensificará as buscas por um substituto, mas a palavra de ordem é ter cautela para não errar o alvo. Nomes, porém, são mantidos em sigilo, como tem sido praxe na diretoria alviverde.

Desde o ano passado o Verdão já tinha conhecimento de que Scarpa se interessava em buscar oportunidades no futebol europeu. Assim como o clube estava de olho em reforçar a posição de meia para ter reposições à altura do camisa 14 e de Raphael Veiga, que passaram a jogar juntos no time titular, e reduziram as opções para a função.

Por essas razões, o Alviverde olhava o mercado de meias com uma atenção um pouco maior, trabalhando com possíveis planos “B” para a provável saída de Scarpa ou eventuais desfalques dele mesmo ou de Veiga. Assim, o clube não foi pego de surpresa nessa busca pela reposição, a mudança é mais na intensificação da procura.

O entendimento interno é de que há tempo suficiente para ter cautela e rastrear o mercado com a atenção necessária para contratar um substituto. Há pelo menos metade de um ano para determinar alvos, negociar e concretizar a chegada do reforço. Tudo isso sem pressa e com o maior cuidado possível para não errar.

Scarpa é visto como um jogador fundamental no elenco de Abel Ferreira, principalmente por sua qualidade nas bolas paradas e na resolução de jogadas com passes e cruzamentos. É um jogador raro no elenco e raro no mercado. Portanto, não será fácil encontrar um substituto e o alvo precisa ser o mais certeiro possível para encaixar.

Como tem sido praxe, a diretoria palmeirense não entrega os nomes com os quais trabalha no mercado. A estratégia é evitar que o preço dessas peças suba somente pelo interesse do clube, seja um jogador sem custos ou que tenha seus direitos pertencentes a outro time. Além disso, os negócios recentes que deram certo foram realizados dessa forma. Vazaram apenas quando o acerto era iminente.

Nas próximas semanas muitos nomes devem pintar como especulação. Por enquanto, nenhuma tratativa teve sequência, apenas sondagens e consultas. Se algo for concretizado logo, será somente por conta de ter sido um “alvo certo”. Caso contrário, a busca se alongará até que o melhor nome possível seja escolhido.

