Palmeiras dá uma pausa nos treinos virtuais para o descanso de Natal

O Palmeiras tem feito uma pré-temporada diferente dos demais clubes do futebol brasileiro. Nesta primeira parte das atividades, os treinos têm sido de forma virtual, com a grande maioria dos jogadores trabalhando de suas casas, mas monitorados pelos profissionais do Verdão. Acontece que o elenco vai ganhar uma folga neste final de semana por conta das comemorações de Natal.

Depois de duas semanas fazendo trabalhos recomendados pelo clube (não obrigatórios), na última segunda-feira os jogadores do Alviverde passaram a ter atividades acompanhadas diariamente pelo Núcleo de Saúde e Performance. Alguns atletas, como Merentiel e Giovani, têm optado por utilizar a a Academia de Futebol para realizar seus treinamentos por conta dos equipamentos disponíveis.





Por conta do Natal, o elenco folgará nos dias 24 e 25 de dezembro (sábado e domingo) e voltará aos trabalhos na próxima segunda-feira (26), quando o Verdão seguirá no mesmo esquema remoto até o dia 30 (sexta-feira). Para o Ano Novo, nos dias 31 e 1º de janeiro, o grupo terá novo descanso.

Após o Réveillon, os jogadores retomam os treinos no dia 2 de janeiro, quando precisarão retornar aos trabalhos presenciais na Academia de Futebol. A tendência é que esse período de quase um mês de trabalhos remotos possam permitir que o elenco já comece os trabalhos táticos e técnicos sob o comando de Abel Ferreira. Foi esse o objetivo do clube ao adotar esse processo diferente.

O Palmeiras estreia na temporada 2023 no dia 14 de janeiro, diante do São Bento, pela primeira rodada da fase de grupos do Paulistão. O jogo acontece no Allianz Parque, às 20h30. Ainda nesses primeiros meses do ano, está prevista a realização da Supercopa do Brasil, que ainda não tem local definido. O duelo com o Flamengo pode acontecer até mesmo fora do país, de acordo com a CBF.

