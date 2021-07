Palmeiras dá sequência à preparação para Libertadores com volta de Weverton e Luan Lucas Esteves, que retornou de treinos com a Seleção Brasileira, também participou das atividades desta segunda (12)

O Palmeiras deu prosseguimento à preparação para o duelo contra a Universidad Católica pelas oitavas de final da Libertadores com treino na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira (12). As novidades da sessão foram as voltas de Weverton e Lucas Esteves, que estavam com a Seleção Brasileira, e Luan, que havia sido poupado do último jogo contra o Santos pelo Brasileirão.

O goleiro retornou ao Verdão após ficar mais de um mês com o Brasil para a disputa da Copa América, tendo sido titular em apenas uma partida, na vitória sobre a Colômbia ainda na fase de grupos. Apesar de ter tido identificada uma luxação no dedo nos treinamentos na Granja Comary, o arqueiro se reapresentou e treinou com o grupo.

Esteves, por sua vez, foi chamado para estar com o grupo da Seleção apenas participando de treinos. Durante o período, o jovem lateral teve a oportunidade de ganhar experiência e vivenciar a rotina dos selecionáveis. Por fim, Luan também treinou normalmente depois de ter sido preservado por desgaste muscular.

A comissão de Abel organizou uma atividade inicial, depois de aquecimento, de um onze contra onze sem a presença de goleiros, que ficaram realizando trabalhos específicos à parte, e com mais dois coringas. Dispostos em um retângulo, os jogadores participaram da atividade cumprindo objetivos com estacas e espalhadas pelo campo.

Somente com uma parte do elenco, foi comandado um exercício em campo reduzido, desta vez, com os goleiros e, ao final, este grupo treinou cobranças de faltas e pênaltis. Os demais atletas, mais desgastados fisicamente foram liberados para cronograma especial na parte interna do centro de excelência.

O Verdão viaja amanhã depois de treino pela manhã e almoço na sequência. Buscando largar na frente na partida de ida das oitavas da Liberta, o atual campeão da competição enfrenta a Católica no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, às 19h (horário oficial de Brasília).

