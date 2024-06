Palmeiras contrata argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Um dia após oficializar o meia Maurício, a direção do Palmeiras anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do argentino Agustín Giay, que pertencia ao San Lorenzo. O jogador de apenas 20 anos assinou contrato até junho de 2029 e também vai esperar a abertura da janela de transferências, em julho, para poder estrear pela equipe paulista.

A promessa argentina custou cerca de US$ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 40,7 milhões) aos cofres palmeirenses. O clube adquiriu 75% dos direitos econômicos do jogador, que vinha despertando a atenção de outros clubes sul-americanos neste ano.

Giay é considerado versátil em campo, podendo atuar como lateral-direito e meia. Ele vinha sendo titular do San Lorenzo desde os 18 anos. E, assim, esteve em campo nas duas partidas da equipe argentina contra o Palmeiras pela Copa Libertadores deste ano – foram dois empates. Também costuma ser convocado para as equipes de base da seleção argentina.

“Quando um clube tão grande como o Palmeiras demonstra interesse por você, é sinal de que está fazendo bem as coisas. Vim para colaborar com os meus companheiros e ganhar títulos”, comentou o argentino, que se apresentou à torcida. “Sou um jogador agressivo, dinâmico e veloz, um pouco do que é o futebol argentino, que é um futebol de garra.”

Assim como Maurício, Agustín só poderá estrear pela camisa alviverde após a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho – o período se encerrará em 2 de setembro. Desta forma, o lateral poderá estar à disposição do técnico Abel Ferreira para a 17ª rodada do Brasileirão, a ser disputada entre os dias 17 e 18 de julho.