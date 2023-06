Palmeiras conta com volta de selecionáveis para encurtar distância do Botafogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 5:30 Compartilhe

O Palmeiras faz neste domingo, às 16h, o jogo que valeria a liderança do Brasileirão. Não vale porque o time alviverde vacilou na rodada passada e ela está garantida ao Botafogo. Ainda assim, tem muita importância o duelo da 12ª rodada que opõe líder e vice-líder no Allianz Parque.

Depois de ser derrotado pelo Bahia em Salvador, o Palmeiras confia na força que tem jogando em sua arena – embora ela esteja no centro de uma briga com a Wtorre – para ganhar do Botafogo e encurtar a distância para o rival carioca, que soma 27 pontos, cinco a mais que a equipe paulista, não mais invicta na competição.

Voltar a jogar em casa depois de dois compromissos fora – antes de encarar o Bahia, ganhou o clássico do São Paulo no Morumbi – não é só o que anima Abel Ferreira. Também empolga o português o retorno de quatro de seus principais jogadores: Weverton, Piquerez, Raphael Veiga e Rony, todos a serviços de suas seleções na última Data Fifa.

O atacante retornou com dores da seleção brasileira, mas não preocupa e está confirmado entre os titulares. “Fiquei assistindo de casa e é muito ruim quando estou fora porque é uma agonia e uma aflição, queria estar lá ajudando”, afirmou o camisa 10.

“Agora já estou de volta e estou muito ansioso para poder usar a camisa do Palmeiras de novo, estou sentindo uma saudade surreal e espero que possamos fazer um grande jogo diante do nosso torcedor”.

Murilo está recuperado de uma luxação no ombro direito e ficou no banco contra o Bahia. Ele disputa posição com Luan. A única baixa entre os titulares é Gabriel Menino, fora pelo acúmulo de cartões. O colombiano Richard Ríos deve ser o seu substituto.

Dono de 20 gols na temporada e artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares é o protagonista do Botafogo no ano. É nele em quem apostam os torcedores e o técnico Luis Castro para dar sequência desbancar o Palmeiras em São Paulo e aumentar ainda mais a vantagem na ponta.

Algo incomum nos últimos anos, o atravessa grande fase e registra sua melhor sequência nos pontos corridos do Brasileirão. É líder desde a terceira rodada, quando bateu o Flamengo. O plano de Luís Castro é não fazer projeções para não haver frustrações no futuro.

“Pensamos no hoje, o que podemos fazer é no hoje. Nós criamos ansiedade se pensarmos no amanhã”, disse o técnico português, que despertou interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ele tem evitado falar sobre o assunto, sem indicar se aceitará ou não a proposta.

A postura do técnico é replicada pelo artilheiro da equipe. “Nosso adversário tropeçou mas não quer dizer nada, estamos falando de um clube multi campeão, falou Tiquinho, em referência ao Palmeiras. “O campeonato é muito longo, são muitos jogos. Vamos passo a passo, o que importa são os três pontos.

