Palmeiras conta com retrospecto favorável contra estreantes no Allianz Parque para vencer o Juventude Equipe do sul do Brasil fará sua primeira exibição no estádio do Maior Campeão Nacional

O Palmeiras vai enfrentar, no próximo domingo (3), o Juventude, no Allianz Parque. Esta será a primeira vez da equipe de Caxias do Sul no estádio palestrino e, em situações semelhantes, o Maior Campeão Nacional acumulou um importante, e favorável, retrospecto.

Com sua nova casa inaugurada em 2014, o clube disputou 30 jogos contra estreantes no estádio pelo Brasileirão. Apesar do primeiro confronto no local ter terminado com um resultado ruim – derrota por 2 a 0 para o Sport -, ao longo do tempo o Alviverde colecionou bons números, totalizando 18 vitórias, seis empates e seis derrotas (aproximadamente 67% de aproveitamento). O time marcou, também, 54 gols e sofreu apenas 29.

Contra o Juventude, o Verdão também conta com bons números. Na história do confronto, foram 24 embates, com 12 triunfos paulistanos e apenas cinco da equipe do Rio Grande do Sul, além de sete empates. No primeiro turno, o Maior Campeão Nacional saiu vitorioso por 3 a 0.

A partida entre Palmeiras e Juventude, pelo Brasileirão, está marcada para o próximo domingo (3), às 18h15 (horário de Brasília).

