Palmeiras conta com faro artilheiro de López e bate o São Bernardo no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 22:12 Para compartilhar:

Flaco López é o nome do Palmeiras na temporada 2024. Alfinetado por Abel Ferreira, o argentino vive sua melhor fase e deu mais uma vitória ao clube nesta quinta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O centroavante entrou na reta final e fez o único gol do jogo diante do São Bernardo, o que o tornou o artilheiro do Estadual, com cinco bolas na rede, superando Raphael Veiga.

O pé descalibrado dos jogadores do Palmeiras é um problema recorrente, já abordado pelo treinador. A ineficácia em lances de ataque mina qualquer estratégia. Chances e controle de jogo sobraram para o time alviverde. Endrick foi muito bem, mas não encontrou colaboração entre os colegas. Gabriel Menino e Rony cometeram diversos erros. Coube a López resolver novamente.

O Palmeiras está na liderança do Grupo B, com 17 pontos, ficando no segundo lugar da classificação geral. O São Bernardo, por sua vez, continua fora da zona de classificação do Grupo D, com 12 pontos, na terceira colocação.

Abel optou por poupar novamente os titulares. A grande novidade foi o retorno de Endrick após o fracasso com a seleção sub-23 que ficou fora da Olimpíada de Paris. Uma ausência importante foi de Raphael Veiga, que está com uma infecção ocular.

O Palmeiras não deixou o São Bernardo à vontade e pressionou em busca do primeiro gol. A parceria entre Rony e Endrick começou a dar frutos com ótimas chances criadas em favor do time alviverde. O grande problema é a pontaria, em falta na equipe há muitos meses.

O São Bernardo baixou ainda mais suas linhas para proteger a entrada da grande área. O novo posicionamento atrapalhou as pretensões do Palmeiras, que não tinha nenhuma preocupação defensiva, mas precisava se movimentar com mais velocidade para se desvencilhar da dura marcação do time do ABC.

Aos 29 minutos, um dos refletores do estádio apagou por completo, interrompendo a partida. Depois de 24 minutos, a energia foi restabelecida, e a bola pôde voltar a rolar. Nem mesmo a pausa tirou do Palmeiras o domínio da partida. Endrick era proativo, mas os companheiros não demonstraram viver uma boa noite tecnicamente. Quem tirou Abel do sério foi Gabriel Menino. O volante errou quase tudo o que tentou.

Na volta do intervalo, o jogo ficou truncado, com muitas faltas. As oportunidades estavam mais escassas. As poucas caíram nos pés de Rony, que abusou dos erros e perdeu lances consecutivos. Mesmo assim, Abel insistiu com ele e tirou de campo Endrick, que deu lugar a López.

A posse de bola excessiva se mostrou um defeito no Palmeiras. Não é comum ao Palmeiras essa característica. Tal desconforto, proposto pelo São Bernardo, de fato atrapalhou o time alviverde. Na parte final, os visitantes voltaram a arriscar em chutes de média distância.

Faltando poucos minutos, Abel promoveu a estreia de Lázaro, que chegou há pouco tempo do espanhol Almería. Ele entrou na vaga de Marcos Rocha para aumentar a presença ofensiva palmeirense em uma última tentativa de buscar o gol. O garoto Estêvão teve visão de jogo pelo lado direito, cruzou de canhota para a grande área e López, em seu ponto mais forte, cabeceou e fez o gol da vitória do Palmeiras, aos 42.

O próximo compromisso do Palmeiras é o dérbi. O duelo com o arquirrival Corinthians acontece no domingo, às 18h, na Arena Barueri. O São Bernardo, por sua vez, recebe o Santo André, na segunda-feira, às 19h.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 1 PALMEIRAS

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Vitor Ricardo (Hugo Sanches), Hélder, Pedro Carrerete (Rafael Forster) e Arthur Henrique; Rodrigo Souza e Lucas Lima (Wesley); Matheus Régis, Silvinho (Alan Santos), Lucas Tocantins e João Carlos (Romisson). Técnico: Márcio Zanardi.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Lázaro), Murilo, Naves e Vanderlan (Piquerez); Moreno e Menino (Richard Ríos); Jhon Jhon e Luís Guilherme (Estêvão); Rony e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Flaco López, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.





CARTÕES AMARELOS – Vanderlan, Jhon Jhon, Rafael Forster, Wesley Dias, Hélder, Pedro Carrerete e Lucas Lima.

PÚBLICO – 6.176 torcedores.

RENDA – R$ 527.550,00.

LOCAL – Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias