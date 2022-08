Palmeiras conquista segunda vitória sobre o Grêmio e garante vaga para a semifinal do Brasileiro Feminino

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 23:25 Compartilhe

Na noite fria deste sábado no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, somando 7 a 1 no placar agregado e garantindo, assim, a vaga para a semifinal do Brasileirão Feminino 2022.

A partida começou equilibrada, com a equipe mandante sabendo a receita para não deixar a classificação escapar. Até os 14 primeiros minutos, as gaúchas tentavam sair para o jogo, mas nenhuma jogada conseguia furar o bloqueio palmeirense.

Aos 16’, esse domínio foi fatal. Julia Bianchi recebeu, fez o cruzamento e de cabeça, Carol Rodrigues estufou a rede adversária para inaugurar o marcador. Com o feito, a jogadora se tornou a segunda maior artilheira do Verdão na história do Brasileirão Feminino, somando 12 tentos, atrás de Bia Zaneratto, que tem 24.

Logo na sequência, Ary Borges, com um belo chute, tentou ampliar o placar, mas a goleira Lorena fez uma ótima defesa. Aos 30 minutos da primeira etapa, as Palestrinas continuavam administrando bem o jogo. O Grêmio tentava sair na velocidade, mas a zaga sempre conseguia se recuperar bem.

Contudo, aos 36’, Caty, de cobertura, conseguiu igualar o marcador e diminuir a vantagem agregada do Palmeiras, que tentou levar vantagem ainda na primeira etapa, mas viu a falta cobrada por Andressinha ficar no quase. 1 a 1 e intervalo de partida.

Os dez primeiros minutos do segundo tempo foram parecidos com os 45 iniciais. O Alviverde tentava encaixar o último passe com Bia Zaneratto e Ary Borges, principalmente, enquanto o time gaúcho buscava encontrar alternativas reativas, que não levavam muito perigo.

Aos 18’, o técnico Ricardo Belli optou por colocar Sochor e Byanca Brasil no jogo. As mudanças serviram para que o Palmeiras ficasse mais no campo de ataque e não desse maiores chances para as adversárias.

Após diversas tentativas, a pressão palestrina deu resultado aos 33 minutos. Em um escanteio cobrado por Byanca, Ary Borges estava ligada e subiu sozinha para cabecear e mandar para o fundo da rede. A atacante chegou ao quarto gol somente nas partidas de ida e volta contra o Grêmio.

Depois, o jogo foi apenas cadenciado e os mais de mil torcedores presentes no Allianz Parque assistiram mais uma vitória e classificação palmeirense no torneio nacional.

Agora, o Palmeiras espera quem passar do confronto entre Corinthians e Real Brasília. A bola rola neste domingo, às 10h30, com o jogo de ida tendo sido vencido pelas Alvinegras por 2 a 0.

