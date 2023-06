Palmeiras confirma lesão de Zé Rafael; Marcos Rocha inicia transição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 16:04 Compartilhe

As derrotas para Bahia e Botafogo não são as únicas preocupações do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras comunicou nesta terça-feira que o volante Zé Rafael teve detectado um estiramento no ligamento do joelho direito e desfalcará o time nos próximos compromissos da temporada. O clube não revelou o tempo parado, mas garantiu que o atleta fará um tratamento conservador sob cuidados dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Zé Rafael sofreu um trauma durante a partida com o Botafogo. Neste primeiro momento, o Palmeiras descartou a cirurgia. A lesão é a mesma que tirou Jailson dos gramados na semana passada.

Sem um dos seus pilares do meio-campo, Abel Ferreira deve apostar em Fabinho no setor. Outra possibilidade é adaptar Richard Ríos na função. O ex-volante do Guarani vem ganhando espaço sob o comando do treinador.

Já a novidade do treino desta terça-feira foi o lateral Marcos Rocha, recuperado de um edema na coxa esquerda. Ele iniciou o processo de transição física e participou de parte do coletivo integrado ao elenco. Ele ainda não está confirmado para o jogo frente ao Bolívar-BOL.

HOMENAGEM

O dia também foi de homenagem ao zagueiro Gustavo Gómez, que completou, diante do Botafogo, 250 jogos com a camisa alviverde. O paraguaio é o estrangeiro com mais títulos (dez, seguido pelo chileno Kuscevic, com sete), com mais vitórias (153, seguido pelo chileno Valdivia, com 122) e com mais jogos na história do clube (250, seguido pelo compatriota Arce e pelo chileno Valdivia, ambos com 241).

“Muito feliz em chegar a essa marca de jogos. Agradeço a todos os funcionários, comissão, diretoria e torcida, que sempre estão aqui nos mandando força e apoiando. Muito feliz e muito grato por estar onde quero estar e fazer o que mais amo que é jogar futebol. Espero seguir com mais jogos e alcançando mais marcas importantes aqui no clube”, disse o defensor.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, às 21h, diante do Bolívar, no Allianz Parque. Ambos somam 12 pontos e disputam a liderança do Grupo C.

“Será um jogo difícil, um time bem treinado e preparado, que está fazendo investimentos nos últimos anos, com bons jogadores. Estamos trabalhando para fazer nosso melhor em casa e buscar a vitória para terminar como líder no geral”, afirmou Gómez.

