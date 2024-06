Palmeiras confirma lesão de Rômulo e Veiga coloca Atlético-MG na briga pelo título brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 13:35 Para compartilhar:

O Palmeiras confirmou neste sábado que o meia Rômulo sofreu uma lesão na coxa direita no treino da última sexta-feira. O clube não revelou o tempo de recuperação do atleta, mas a certeza é que não terá condições de enfrentar o Atlético-MG nesta segunda-feira, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Brasileirão.

Contratado após o término do Campeonato Paulista, junto ao Novorizontino, Rômulo, de 22 anos, defendeu o Palmeiras em sete partidas e contribuiu com uma assistência. A lesão é confirmada justamente quando vem ganhando mais minutagem sob o comando do técnico Abel Ferreira.

No departamento médico, o meia encontrará Bruno Rodrigues, que voltou a sofrer uma grave lesão sem sequer ter atuado com a camisa do Palmeiras após se recuperar de uma contusão no início do Campeonato Paulista. Ele teve um rompimento no tendão patelar do joelho esquerdo e a previsão de retorno é apenas no próximo ano.

DE VOLTA AOS TREINOS

O Palmeiras realizou mais um treino, neste sábado, de olho no Atlético-MG. Os titulares da vitória sobre o Vasco por 2 a 0 na última quinta-feira realizaram um trabalho físico. Os demais fizeram uma atividade posicional de construção de jogo e finalizações, além de um jogo de cinco contra cinco em campo reduzido

Um dos destaques contra o Vasco, Raphael Veiga exaltou o time do Atlético-MG. “Na minha opinião, o Atlético-MG é uma das equipes que vai disputar títulos conosco. Pelo elenco, pelos últimos jogos que tivemos, sempre difíceis. Acho que vai ser um grande jogo, eles têm bons jogadores e temos que ir com a mesma mentalidade. Como o Abel fala, no Campeonato Brasileiro a gente nunca sabe quando vai ser o jogo do título, então todos os jogos são importantes, todos os jogos são finais”.

O meia admitiu incômodo com a sequência ruim e comemorou a boa partida realizada diante do Vasco. “Eu sei que quando eu estou bem eu ajudo a equipe, e quando a equipe está bem isso me ajuda também. Eu, mais do que todos, sou o mais crítico e quem mais me cobra. Sei quando vou bem e quando vou mal. Lógico que, às vezes, ficar sem fazer gol, não jogar tão bem, me incomoda. Mas eu fiquei feliz por esse jogo. Não saiu gol, mas nos próximos jogos acredito que possa sair. Estou feliz, principalmente porque quando eu vejo o nosso time desfrutando o jogo tudo vai melhor.”

O Palmeiras terá uma experiência inédita em Belo Horizonte. Protagonista na inauguração do Mineirão em 1965, quando representou a Seleção Brasileira e venceu o Uruguai por 3 a 0, o clube atuará pela primeira vez na Arena MRV. Ao todo, o clube já passou por 15 cidades mineiras, em 26 estádios diferentes.

O Palmeiras ocupa atualmente a sexta colocação do Brasileiro, com 14 pontos. O time volta a treinar neste domingo, às 10h, na Academia de Futebol.