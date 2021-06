Palmeiras comunica afastamento de Lucas Lima por tempo indeterminado Clube comunicou, através de suas redes sociais, a decisão do departamento de futebol

Após ser confrontado por torcedores na saída de um restaurante sem máscara, o meio-campista Lucas Lima, do Palmeiras, será afastado por tempo indeterminado do Alviverde. Além disso, o clube comunicou que tomará as “medidas administrativas cabíveis”, assim como fez em casos similares. A decisão foi tomada pelo departamento de futebol.

O elenco do Palmeiras teve folga nesta quinta-feira (17) e a reapresentação acontece às 11h (de Brasília) na Academia de Futebol. A saída noturna do atacante acontece dias depois do clube perder dois funcionários para a Covid-19, o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano Oliveira.

O caso não é o primeiro de quebra de protocolo no elenco palmeirense. Ramires, ex-volante do clube, foi multado após ser visto em situação semelhante e, pouco depois, deixou o Verdão. Luiz Adriano, por sua vez, quebrou o isolamento após ter testado positivo para a Covid-19 e, também, teve de pagar uma multa.

Vale lembrar que Lucas Lima foi um dos escolhidos pelo clube para receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Ele foi imunizado na última segunda-feira (14), no Paraguai.

