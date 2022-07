Palmeiras chega aos 100 gols no ano e é o primeiro clube do Brasil a atingir marca no ano Gol de Gabriel Veron foi o centésimo do Verdão em 2022, somando também o Mundial de Clubes, que é válido pela temporada 2021. Nenhum outro time da Série A chegou a isso

Na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o Palmeiras chegou ao seu 100º gol no ano. O tento de Gabriel Veron faz com que o Alviverde seja o primeiro clube do Brasil a atingir essa marca em 2022. O adversário mais próximo no ranking é o Flamengo, com 82 gols anotados.

Nessa conta entram também os três tentos anotados no Mundial de Clubes, que valem pela temporada 2021. Se levarmos em conta apenas a temporada atual (97 gols), ainda restariam três gols para chegar aos 100, o que não deve demorar para acontecer também. Até aqui, são 49 partidas disputadas pelo time (média de 2,04 por jogo).

Esses 100 gols marcados pelo Palmeiras no ano foram divididos entre as seguintes competições: 3 no Mundial, 26 no Paulistão, 4 na Recopa, 33 na Libertadores, 6 na Copa do Brasil e 28 no Brasileirão.

Para acumular esses 100 gols, 17 jogadores foram responsáveis por balançar a rede dos rivais. Raphael Veiga, com 19, e Rony, com 18, são os artilheiros palmeirenses no ano até aqui.

O Palmeiras é o primeiro time da Série A do Brasileirão a atingir essa marca centenária em 2022. O concorrente mais próximo é o Flamengo, que tem 82 tentos até aqui, ou seja, ainda deve demorar um tempo para que algum outro time atinja tal feito neste ano.

Mas isso não é uma peculiaridade de 2022, uma vez que o Alviverde tem se acostumado a bater os 100 gols nas últimas temporadas. De 2015 para cá, em todas o Palmeiras atingiu esse patamar. Trata-se da oitava temporada consecutiva que o Verdão consegue superar essa marca centenária, algo que nenhum outro time fez.

Divisão dos 100 gols do Palmeiras entre as competições:

Libertadores – 33 gols

Brasileirão – 28 gols

Paulistão – 26 gols

Copa do Brasil – 6 gols

Recopa – 4 gols

Mundial de Clubes – 3 gols

Principais goleadores do Palmeiras no ano:

Raphael Veiga – 19 gols

Rony – 18 gols

Gustavo Scarpa – 8 gols

Rafael Navarro, Dudu, Zé Rafael e Gustavo Gómez – 7 gols

Murilo e Danilo – 6 gols

Gols do Palmeiras por temporada desde 2015:

2015 – 113 gols

​2016 – 108 gols

2017 – 111 gols

2018 – 121 gols

2019 – 101 gols

2020 – 120 gols

2021 – 117 gols (contando o Mundial de Clubes-2021)

2022 – 97 gols (sem contar o Mundial de Clubes-2021)

