Palmeiras busca vitória em Goiânia para rebaixar Atlético-GO e pode virar líder do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2024 - 6:30 Para compartilhar:

O Palmeiras quer aproveitar a fragilidade do lanterna Atlético Goianiense em visita ao rival goiano neste sábado para se manter na cola do Botafogo ou até ultrapassar o líder, dependendo dos resultados da 35ª rodada do Brasileirão. O jogo no Antônio Accioly pode definir o rebaixamento do time goiano, afundado na última colocação há algum tempo. A bola rola às 19h30.

Restam quatro rodadas e o Palmeiras, que vem de vitória sobre Grêmio e Bahia, se fortaleceu na busca por seu terceiro título brasileiro seguido. Soma 67 pontos, dois a menos que o líder Botafogo, e conseguiu encurtar na rodada passada a diferença para o primeiro colocado. O pensamento é ganhar em Goiânia e secar o cariocas, que jogam no mesmo dia e horário contra o Vitória no Rio.

“Precisamos colocar em prática tudo o que a gente tem que fazer e vamos trabalhar esses dias que temos para chegar lá para fazer um grande jogo”, falou o meio-campista Rômulo, que ganhou alguns minutos em campo contra o Bahia na última quarta-feira.

“Jogar fora sempre é difícil. Qualquer time aqui no Brasil é complicado de enfrentar, ainda mais fora”, disse o capitão Gustavo Gómez, que retoma sua titularidade depois de jogar parte do segundo tempo em Salvador após defender o Paraguai.

Neste final de semana, o Palmeiras busca atingir a marca de 350 vitórias na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro – com 349 triunfos em 768 jogos atualmente, o Palmeiras lidera o ranking de aproveitamento de vitórias neste formato da competição (desde 2003) com 45,44%.

As novidades são Estêvão e Richard Ríos, de volta após defenderam Brasil e Colômbia na última Data Fifa. O jovem craque de 17 anos é presença certa entre os titulares, enquanto o volante colombiano, geralmente titular, pode começar no banco para que Abel mantenha o esquema que vem dando certo, com Raphael Veiga mais recuado, como um segundo volante, mas ajudando Maurício na armação das jogadas.

Existe uma dúvida no comando de ataque. Flaco López, artilheiro do time no ano com 22 gols, tem sido reserva. Só que foi ele que decidiu a última vitória sobre o Bahia em Salvador ao sair do banco, enquanto que Rony nada tem produzido no ataque. A baixa é o zagueiro Murilo, que saiu da última partida com dores na coxa, mas não teve lesão detectada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe (Adriano Martins), Alix Vinícius e Rodallega; Roni (Rhaldney) e Baralhas; Shaylon; Alejo Cruz e Luiz Fernando; Hurtado (Derek Freitas). Técnico: Anderson Gomes.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Estêvão, Felipe Anderson e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.