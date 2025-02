Palmeiras busca pegar embalo no Paulistão e São Paulo joga para aliviar pressão

O Choque-Rei deste domingo, no Allianz Parque, opõe um Palmeiras disposto a pegar embalo na temporada e ganhar fôlego para brigar pela classificação e um São Paulo que precisa jogar mais bola se quiser amenizar as críticas em razão do péssimo inicio de temporada. A bola rola às 18h30 na arena palmeirense para o clássico, válido pela décima rodada do Paulistão.

Nenhum dos dois vive a melhor das fases. O Palmeiras está um pouco mais tranquilo depois de se recuperar no Estadual com larga vitória sobre a Inter de Limeira fora de casa. Só que começou a rodada em terceiro do Grupo D, com 16 pontos, atrás de Ponte Preta e São Bernardo, e corre risco de cair na primeira fase da competição.

Para o São Paulo, o cenário é o inverso. Quando à pontuação, está sossegado porque lidera a sua chave, o Grupo C, com 15 pontos. O problema é que o time do técnico Luiz Zubeldía vem jogando muito mal e chega ao clássico desgastado e sob pressão, direcionada sobretudo ao treinador argentino. Ele escalou os titulares contra o Velo Clube para aliviar as cobranças, porém, viu sua equipe empatar com o frágil adversário.

“Nos últimos anos, nós e o São Paulo sempre fazemos bons jogos. É uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Vai ser um jogo difícil”, resumiu o meio-campista Raphael Veiga, usando um velho chavão. “Todo mundo que joga contra o Palmeiras cria dificuldade, mas vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e ganhar, que é o principal”.

Artilheiro do clube no século, com 102 gols, Veiga espera que todos – comissão técnica, elenco e torcedores – estejam na mesma frequência, “caminhando e olhando para o mesmo lado”.

“Acho que tem de estar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lado, porque sempre foi assim que conseguimos conquistar as coisas e neste ano de novo vamos precisar de todo mundo”, completou o jogador, também o maior goleador do Allianz Parque, onde marcou 51 gols. Ele e todos os principais jogadores devem começar a partida. Abel não poupará, a não ser por desgaste.

Serão poucas mudanças em relação à última escalação. A mais importante será a volta de Estêvão entre os titulares. O jovem atacante começou o jogo em Limeira no banco porque havia tido febre, conforme afirmou o auxiliar João Martins.

São três jogos sem vitória para o São Paulo, que perdeu para Bragantino e empatou com Inter de Limeira e Velo Clube. Sem o MorumBis à disposição por causa do show da colombiana Shakira, o time escolheu jogar em Brasília e voltou da capital federal ainda mais cobrado por bons resultados.

Os atletas e Zubeldía ouviram vaias após o último tropeço. Para piorar, o treinador usou o que tinha de melhor nos últimos dois compromissos e voltou para casa sem vitória e com o elenco cansado. Lucas e Oscar, por exemplo, sequer foram substituídos nesses confrontos. É provável, por isso, que agora o comandante são-paulino tenha de dar descanso a alguns de seus principais jogadores.

“Esse momento não é o ideal para todos nós, porque pretendíamos ter quatro ou cinco pontos a mais, para estarmos mais tranquilos”, reconheceu o técnico argentino. “Mas temos de virar a página, fazer todo o possível para jogar melhor, defender melhor e conquistar pontos para o mata-mata”.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Maurício. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO – Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Luciano, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).