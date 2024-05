Palmeiras busca garantir liderança do Grupo F da Libertadores contra Del Valle

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 17:07 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, o Palmeiras busca somar um ponto em casa que lhe garanta a classificação na primeira colocação do grupo F da Copa Libertadores, contra um Independiente del Valle que quer manter vivo o sonho de avançar às oitavas de final.

Com 10 pontos em 4 jogos, seis a mais que os outros três times do grupo, a equipe paulista quer obter duas vitórias nos dois jogos restantes em casa (contra Del Valle e o argentino San Lorenzo) para buscar ser o melhor nesta fase e decidir as fases futuras de mata-mata em casa.

Atualmente, o melhor retrospecto é do Atlético-MG, com 12 pontos, enquanto os argentinos Talleres e River Plate e o boliviano Bolívar também têm 10.

– Um Palmeiras irregular –

Apesar da liderança do grupo, o Palmeiras não vive o seu melhor momento num início de ano irregular.

No domingo, o ‘Verdão’ perdeu em casa para o Athletico-PR por 2 a 0 no Brasileirão e ainda não venceu em casa, caindo para a 8ª posição com 8 pontos em 6 rodadas, a 5 pontos da liderança.

A partida foi disputada na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, devido a um show que foi realizado um dia antes no estádio do Palmeiras, fato que já se repetiu diversas vezes neste ano e que tem incomodado muito o técnico Abel Ferreira.

Para a partida contra os equatorianos, agora novamente no Allianz Parque, o Palmeiras não poderá contar com o meia argentino Aníbal Moreno, com um problema no olho, e que se juntará às lesões de longa data do capitão Dudu e de Bruno Rodrigues.

Sua vaga será ocupada por Zé Rafael, recuperado de uma lesão que o afastou do grupo nas últimas semanas.

“O Del Valle é um grande adversário, jovem e com muita intensidade. Há muitas coisas em jogo na Libertadores: a nossa classificação, a liderança geral. Sabemos a diferença de poder disputar os dois jogos restantes em casa, com o apoio da nossa torcida”, disse o goleiro Weverton.

– Del Valle quer surpreender –

Já o Independiente del Valle chega ao jogo disposto a surpreender para não depender de uma combinação de resultados na última rodada, na qual receberá o uruguaio Liverpool, para avançar às oitavas de final.

As duas derrotas seguidas, em casa para o Palmeiras (3 a 2) e na visita ao San Lorenzo (2 a 0) complicaram a classificação para as oitavas de final dos equatorianos.

No domingo, os reservas dos ‘Rayados’ recuperaram a liderança do campeonato equatoriano ao vencer fora de casa o Nacional por 2 a 1, com dois gols nos últimos minutos dos jovens Kendry Páez e Renato Ibarra, que haviam entrado na reta final.

O técnico argentino Javier Gandolfi não poderá contar com José Klinger, Joan Lópes e Youri Ochoa devido a lesões.

O atacante Lautaro Díaz já se recuperou dos problemas e pode entrar no time, enquanto o capitão Junior Sornoza foi relacionado e poderá jogar alguns minutos.

A partida será disputada nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Allianz Arena, em São Paulo, e terá a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton – Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Píquerez – Zé Rafael, Richard Ríos – Mayke, Raphael Veiga, Estevão – Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez – Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo – Julio Ortíz, Cristian Zabala – Kendry Páez, Romario Ibarra, Renato Ibarra – e Michael Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.

