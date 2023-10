Palmeiras busca 1ª vitória em um mês diante de freguês Atlético-MG e ídolo Felipão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 6:00 Para compartilhar:

O Palmeiras não sabe o que é vencer há mais de um mês. O último triunfo alviverde aconteceu em 15 de setembro, diante do Goiás, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, às 19h, a casa palmeirense pode ser o trunfo de Abel Ferreira para sua equipe reencontrar o caminho das vitórias. Pela frente, terá o Atlético-MG, de Luiz Felipe Scolari, de quem foi algoz na Copa Libertadores por três anos consecutivos.

“A torcida é o 12º jogador. Eles são muito importantes para nós. Nos apoiam do começo ao fim e espero que não seja diferente nesse final de temporada. Agora precisamos ainda mais deles para nos sentirmos confiantes. Tenho certeza de que eles farão o melhor para que consigamos voltar a vencer e seguir brigando pelo título do Brasileirão”, afirmou o volante Gabriel Menino.

A distância para o líder Botafogo e o momento de instabilidade após a queda na competição continental fizeram o Palmeiras reduzir suas expectativas para o restante da temporada de 2023. Se antes, sonhava como o título, o time alviverde tem como foco principal garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Com Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Joaquín Piquerez convocados para a Data Fifa, Abel Ferreira não pôde usar o elenco completo para os últimos treinamentos. Há dúvidas sobre como o português poderá aproveitar o quarteto diante do Atlético-MG. Apenas o zagueiro atuou os 90 minutos pela seleção paraguaia, os demais entraram no decorrer dos jogos. Richard Ríos, suspenso, não pode jogar.

Na tabela de classificação, a distância entre Palmeiras e Atlético-MG é de apenas quatro pontos. O time de Felipão conseguiu uma boa recuperação no torneio, mas a derrota de virada para o Coritiba na rodada passada diminuiu a animação mineira.

Problema semelhante ao de Abel atinge Felipão. Dois jogadores que defenderam suas seleções se uniram à equipe do Atlético-MG somente na capital paulista. O lateral-esquerdo Guilherme Arana entrou alguns minutos na derrota do Brasil para o Uruguai, já Alan Franco sequer entrou em campo pelo Equador contra a Colômbia.

