Palmeiras bate o Corinthians e dispara na liderança do Brasileirão Feminino Com dois gols de Duda Santos, o Verdão derrubou a invencibilidade do Timão na temporada e somou mais três pontos para garantir o topo da tabela da competição

Com recorde de público do Allianz Parque no futebol feminino, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão da categoria. Com dois gols de Duda Santos, o Alviverde derruba a invencibilidade das rivais no ano e ainda dispara na liderança da tabela. Já o Alvinegro pode perder a segunda posição.





Verdão domina primeira etapa e sai na frente no placar

O Palmeiras começou o jogo com marcação alta, pressionando a saída de bola do Corinthians, que tinha muita dificuldade de ir ao ataque. Logo aos dois minutos, o Alviverde teve uma grande chance em rebote de escanteio, mas Agustina não pegou bem na bola. Aos 9′, de novo o Verdão. Duda Santos fez lindo lançamento para Carol Baiana, que foi travada bem no momento em que iria finalizar.

Enquanto o time da casa dominava a partida, as visitantes erravam muitos passes e praticamente não conseguiam desenvolver seu jogo, a não ser em chutes sem perigo, de longe. Assim, aos 27 minutos, em jogada individual de Bia Zaneratto, ela cruzou e achou Duda Santos no segundo pau, que escorou para o gol e abriu o placar. 1 a 0.

Logo em seguida, o Timão tentou responder para empatar o duelo. Em cobrança de escanteio, em um bate e rebate na área, foram praticamente três chances corintianas, mas sem atingir sucesso. Pouco depois, um entrevero no meio-campo esquentou o clima entre as jogadoras. Tarciane e Calderan levaram cartão, um para cada lado.

O Corinthians buscou uma melhora na reta final da primeira etapa, principalmente com Gabi Portilho, que cruzou bonita bola para Tamires cabecear, e depois finalizou por cima do gol. Nos acréscimos, em contra-ataque, Portilho (outra vez) recebeu lançamento sozinha e sairia cara a cara com Jully, mas Andressinha fez a falta e levou amarelo. As corintianas reclamaram muito e pediram expulsão.

Timão tenta responder logo de cara, mas Palmeiras segura e amplia



Logo no primeiro minuto da etapa final, o Corinthians teve uma grande chance de empatar quando Tamires cruzou para Portilho, que pegou firme e exigiu praticamente um milagre de Jully, que deu rebote, mas Adriana, que finalizou para fora, estava impedida. O Palmeiras seguia bem no ataque, mas pecava nas conclusões.

Ambos os times acabaram diminuindo o ritmo depois dos dez minutos do segundo tempo. As substituições acabaram não impondo o gás que se esperava. No entanto, aos 20 minutos, Jully cometeu uma falha enorme ao tentar encaixar uma bola na área, mas soltou, e se não Agustina, teria sido o gol de empate do Timão com Jaqueline.

Com o passar do tempo, os vacilos foram ficando mais comuns. Aos 26′ foi a vez de Agustina quase “entregar” na defesa, mas acabou não trazendo danos. Já aos 37′, o Corinthians deu um susto ao marcar um gol, mas a bola pegou no braço de Jheniffer e o tento foi anulado.

Os quase seis mil palmeirenses no Allianz se assustaram, mas pouco depois, aos 39 minutos, o alívio e a festa vieram de vez. Em erro na saída de bola do Timão, Duda Santos arriscou de fora da área, exigiu grande defesa de Lelê, mas a bola bateu no travessão e acabou entrando no gol. 2 a 0 Alviverde, que sacramentou a vitória em casa.

E agora?

Com o resultado, o Palmeiras vai a 28 pontos em 11 rodadas no Brasileirão Feminino e dispara na liderança da competição. Já o Corinthians pode perder a vice-liderança, já que com 24 pontos, pode ser ultrapassado pelo Internacional, com 23, que joga neste domingo, contra o Grêmio. Na próxima rodada, dia 13/6, o Verdão enfrenta o São Paulo fora de casa, já o Timão pega o Flamengo no dia 11/6.

