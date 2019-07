Palmeiras bate Inter e fica em vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e largou na frente na briga por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Zé Rafael marcou o gol do triunfo ainda no primeiro tempo e deixou o time a um empate da classificação – o duelo de volta será na próxima quarta-feira em Porto Alegre.

Antes disso, os times voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Líder isolado com cinco pontos de vantagem sobre o Santos, o segundo colocado, o Palmeiras fará clássico contra o São Paulo, sábado, no Morumbi. O Inter visitará o Athletico-PR, domingo, na Arena da Baixada.

O retorno dos clubes após a pausa da Copa América não foi dos melhores. As equipes fizeram um início de jogo disputado, de muita marcação e com poucas chances de gol. O Palmeiras arriscava apenas em jogadas de bola aérea. Em um exemplo do confronto pegado, Deyverson, sempre muito pilhado, vibrou ao afastar uma bola para a lateral. Quando ergueu a cabeça levou um susto ao se deparar com Odair Hellmann na sua frente.

O Inter se segurava atrás e a bola não chegava em Guerrero. Aos 19 minutos, Marcelo Lomba afastou cobrança de escanteio com um soco na bola. Bruno Henrique pegou a sobra e mandou na área. Zé Rafael apareceu na primeira trave e desviou para as redes: 1 a 0. O time gaúcho quase respondeu na saída de bola em chute de Nico López, mas Weverton fez boa defesa.

No segundo tempo, o Inter voltou com D’Alessandro na vaga de Nonato, mas continuou com dificuldades para chegar ao gol adversário. O jogo ficou mais cadenciado, até por faltar velocidade ao meio-campo do Palmeiras para encaixar os contra-ataques. O time paulista assustou duas vezes em jogadas individuais de Dudu, mas os chutes saíram para fora.

Lucas Lima deixou o campo dividindo os torcedores entre vaias e aplausos. Raphael Veiga entrou em seu lugar. Já Deyverson seguiu na partida mesmo depois de errar um passe fácil e matar um contra-ataque do Palmeiras. Os torcedores só se levantaram para gritar o nome de Willian, que entrou nos minutos finais na vaga de Zé Rafael. Recuperado de cirurgia no joelho, fez o primeiro jogo oficial na temporada e viu o time ficar mais perto das semifinais da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 X 0 INTERNACIONAL

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima (Raphael Veiga); Dudu, Deyverson e Zé Rafael (Willian). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nonato (D’Alessandro), Nico López (Rafael Sóbis) e Patrick; Guerrero (Guilherme Parede). Técnico: Odair Hellmann.

GOL – Zé Rafael, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira de Sampaio.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo e Luan (Palmeiras); Victor Cuesta, Rafael Sóbis e Rodrigo Moledo (Internacional).

RENDA – R$ 2.414.083,15.

PÚBLICO – 36.443 torcedores.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).