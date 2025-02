Palmeiras bate Inter de Limeira com facilidade e respira no Paulistão

O Palmeiras resolveu jogar bola. Depois de dois tropeços seguidos, o time de Abel Ferreira fez um jogo consistente contra a Inter de Limeira nesta quinta-feira, e ganhou sem fazer muita força, por 3 a 0, fora de casa.

A vitória melhora o cenário para o Palmeiras no Paulistão, mas ainda não é confortável a situação. O atual tricampeão paulista segue no terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação. Porém, encurtou a distância para São Bernardo e Ponte Preta, líder e vice-líder da chave. São 16 pontos, dois a menos que o time campineiro.

O triunfo também deixa motivado o Palmeiras para o clássico com o São Paulo, marcado para o próximo domingo, no Allianz Parque.

Escalado sem Estêvão, o Palmeiras não fez muito, mas a apresentação foi suficiente para representar uma de suas melhores atuações no ano. Foi inteligente para explorar os muitos espaços deixados pelo frágil rival em Limeira, eficiente e não deu brechas na defesa.

Facundo Torres foi o articulador ao lado de Raphael Veiga no lugar de Estêvão, que entrou no fim do jogo. O uruguaio jogou bem e o meio-campo, como o ataque, funcionou.

Melhor jogador do Palmeiras no Estadual e artilheiro do time no torneio, Maurício mostrou recurso para marcar um golaço de cobertura cedo, aos 15, e deixar os visitantes confortáveis na partida.

Sem criar muito, o time alviverde controlou o jogo e ampliou no fim da primeira etapa, com Flaco López. Ele fez o que mais sabe fazer: desviar de cabeça cruzamento de Veiga.

No segundo tempo, Veiga, o garçom da noite, colocou a bola na cabeça de Gustavo Gómez, que fez o terceiro e definiu a tranquila vitória fora de casa.

FIHCA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 3 PALMEIRAS

INTER DE LIMEIRA – Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Eduardo, Carlão, Alysson Dutra (Rafael Silva) e Leocovick; Marlon, Bernardo (Flávio) e Albano (Carrillo); Rhuan e Alex Sandro (Pablo Diogo). Técnico: Márcio Fernandes.

PALMEIRAS – Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Estêvão); Mauricio (Allan), Facundo Torres e Estêvão. Técnico: João Martins (auxiliar).

GOLS – Maurício, aos 15, e Flaco López, aos 44 minutos do primeiro tempo; Gustavo Gómez, aos 21 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Alysson Dutra, Eduardo, Marlon e Rhuan (Inter de Limeira).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.