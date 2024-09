Palmeiras bate Atlético-MG com pênalti polêmico e mantém sequência rumo ao título do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2024 - 20:48 Para compartilhar:

O Palmeiras fez mais uma vítima neste sábado e segue vivo na busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão. Jogando no Brinco de Ouro, em Campinas, o time de Abel Ferreira venceu o Atlético-MG por 2 a 1. Com o resultado, o time paulista chegou aos 56 pontos. Com o revés, o rival mineiro se mantém com 36 na classificação.

Raphael Veiga abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo de pênalti. Maurício sofreu falta dentro da área em um lance muito polêmico, onde Igor Gomes cometeu a infração, extremamente duvidosa. Bruno Arleu assinalou a marca da cal e o VAR não chamou.

O castigo para o Palmeiras veio no segundo tempo, aos 22 minutos. O veterano atacante Hulk cobrou com perfeição uma falta sofrida por Deyverson, e não deu chances de defesa para o goleiro Weverton: 1 a 1.

O time de Abel Ferreira novamente sentiu falta de Estêvão, fora por conta de uma lesão na coxa esquerda. A joia de 17 anos, que tem 9 gols neste Brasileirão, certamente teria feito diferença com seus dribles desconcertantes. Sem ele, o Palmeiras não conseguiu furar a defesa do Galo com frequência. E o poder de finalização do garoto também fez falta, ainda mais quando Felipe Anderson perdeu um gol cara a cara com Everson no segundo tempo.

Mas quem decidiu para o Palmeiras foi um velho conhecido. Dudu entrou no final do segundo tempo e, em seu primeiro lance, sofreu o pênalti feito por Rubens. Novamente, Veiga balançou as redes e converteu a penalidade.

Após a queda precoce nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, Abel Ferreira de fato tem aproveitado as semanas livres, e o Palmeiras tem sido impecável. Desde a queda na competição continental, o time paulista tem cinco vitórias em cinco jogos no Brasileirão.

Essa é a sexta vitória alviverde consecutiva no Brasileirão, com 17 gols feitos e apenas dois sofridos neste período. Com uma defesa que, como diz o hino, ninguém passa, e um ataque impecável, o Palmeiras achou a receita certa para o tri consecutivo do Campeonato Brasileiro.

Com o Botafogo focado na Libertadores, é possível que o clube paulista aproveite essa vantagem para reverter a diferença que começou em apenas 3 pontos no início da rodada. São nestas rodadas finais que o técnico Abel Ferreira sonha em buscar, de forma efetiva, a conquista do título.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Dudu) e Maurício (Lázaro) Felipe Anderson (Rony), Veiga (Menino) e Flaco López (Vitor Reis). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG: Everson; Fuchs, Battaglia, Junior Alonso e Rubens (Kardec); Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes (Cadu) e Scarpa (Arana); Hulk e Deyverson (Vargas) Técnico: Gabriel Milito.

GOLS: Veiga, aos 46 do 1º tempo e aos 40 do 2º tempo; Hulk, aos 22 do 2º tempo.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS: Fabinho, Rubens, Murilo, Igor Gomes.

PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis

LOCAL: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas