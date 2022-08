Palmeiras aumenta chances de título do Brasileirão; São Paulo se preocupa com Z-4

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 23:12 Compartilhe

Encerrada a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vê suas chances de título aumentarem. Em seguida aparecem Fluminense, Flamengo, Corinthians, Internacional e Ahtletico-PR, de acordo com os dados estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e do site InfoBola, do matemático Tristão Garcia.

A disputa contra o rebaixamento também registra paridade. O Juventude vive situação crítica, mas Atlético Goianiense, Coritiba e Avaí ainda respiram na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro. A sequência negativa no torneio nacional também começa a preocupar o São Paulo.

TÍTULO

Time – UFMG – Infobola

Palmeiras – 74,7% – 78%

Fluminense – 9,0% – 7%

Flamengo – 7,1% – 7%

Corinthians – 3,2% – 3%

Internacional – 3,2% – 3%

Athletico-PR – 2,2% – 2%

Atlético-MG – 0,25% – 0%

Santos – 0,1% – 0%

A disputa por vaga na Libertadores será intensa até as últimas rodadas. A princípio, o Brasil tem direito a seis vagas na próxima edição do torneio continental. Porém, em casa de conquistas da Libertadores e da sul-americana por equipes brasileiras, esse número aumenta para oito. Somado a isso, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os nove primeiros colocados, o G-6 pode virar G-9. Para efeito estatístico, a UFMG considera G-8.

LIBERTADORES

Time – UFMG

Palmeiras – 98,8%

Fluminense – 70%

Flamengo – 65%

Internacional – 48%

Corinthians – 47,5%

Athletico-PR – 38,7%

Atlético-MG – 10,3%

Santos – 7,8%

América-MG – 5,6%

Red Bull Bragantino – 3,3%

Fortaleza – 1,4%

Goiás – 1,3%

São Paulo – 1,1%

Botafogo – 0,5%

Quatro equipes serão rebaixadas para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2023. De acordo com as estatísticas, 13 equipes ainda têm chances significativas de terminarem o torneio rebaixadas. Veja a lista:

REBAIXAMENTO

Time – UFMG – Infobola

Juventude – 92,1% – 93%

Atlético Goianiense – 66% – 67%

Coritiba – 64,1% – 65%

Avaí – 56,6% – 59%

Cuiabá – 39,8% – 39%

Ceará – 23,8% – 26%

Botafogo – 19,7% – 16%

Fortaleza – 11,6% – 12%

São Paulo – 9,1% – 8%

Goiás – 9% – 7%

Red Bull Bragantino – 4% – 4%

América-MG – 2,7% – 2%

Santos – 0,94% – 1%