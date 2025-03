Palmeiras atropela o São Bernardo com golaços de Estêvão e vai à semifinal do Paulistão

Parecem ter ficado para trás os dias ruins do Palmeiras, que viveu euforia com Vitor Roque na sexta-feira e festejou sua classificação neste sábado. Classificado com drama ao mata-mata do Paulistão há uma semana, o atual tricampeão paulista sobrou contra o São Bernardo e se tornou o primeiro semifinalista do Estadual. A vaga foi assegurada com um triunfo tranquilo por 3 a 0, construído graças, principalmente, ao talento de Estêvão, autor de dois golaços. O centroavante Flaco López fechou o placar em São Bernardo do Campo.

O Palmeiras disputará a sua 12ª semifinal seguida do Estadual – é o único clube que alcançou a penúltima fase da competição nas 11 edições mais recentes – e terá de esperar para saber quem será seu rival. Há a possibilidade de um clássico contra São Paulo ou Santos. O Corinthians é certo que não pode enfrentar.

Enquanto Paulinho não se recupera da cirurgia na perna direita pela qual passou em dezembro e Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro, não chega a São Paulo, é Estêvão quem decide. Sua talentosa perna esquerda facilitou um jogo que poderia ser difícil e nervoso. Não foi também graças à ótima atuação coletiva da equipe de Abel Ferreira, talvez a sua melhor no ano, em uma noite em que dominou e venceu com autoridade o time que fizera a segunda melhor campanha do Estadual na fase de grupos.

Duas belíssimas conclusões da joia palmeirense de 17 anos, ambas no primeiro tempo, encontraram as redes e deixaram o Palmeiras sossegado no Estádio 1º de Maio. Na primeira, aos 15, acertou violento chute perto do ângulo do goleiro. Na segunda, nos acréscimos, procurou alguém para tabelar na ponta direita. Como não achou, decidiu seguir sozinho até finalizar com curva no canto direito e ver a bola entrar no único espaço possível.

O jogo quase resolvido, a impotência do São Bernardo e a organização do Palmeiras permitiram que os visitantes, despreocupados, administrassem sem problema a vantagem criada no primeiro tempo. Sempre acionado na ponta direita, Estêvão quis voltar pra casa com três gols e continuou sua jornada de inspiração. Parou no goleiro Alex Alves em uma tentativa e depois até balançou a rede, só que, como estava impedido, o lance foi anulado.

O garoto não fez o terceiro, mas quem precisava até mais que ele, fez. O contestado Flaco López, que tem agora a sombra do astro Vitor Roque, definiu o placar com um dos cabeceios mais fáceis de sua carreira. Alex Alves falhou e a o argentino não teve que mais fazer mais do que resvalar de cabeça para a rede.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 0 X 3 PALMEIRAS

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano, Augusto (Foguinho) e Pará; Emerson Santos (Lucas Rian), Lucas Lima e Romisson; Guilherme Queiroz (Fabrício Daniel) e Léo Jabá (Lucas Tocantins). Técnico: Ricardo Catalá.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael (Bruno Fuchs) e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke), Facundo Torres (Felipe Anderson) e Flaco López (Thalys). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Estêvão, aos 15 e aos 46 minutos do primeiro tempo. Flaco López, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcos Rocha, Matheus Salustiano.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).