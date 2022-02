Palmeiras arranca empate (2-2) contra o Athletico-PR na ida da final da Recopa Sul-Americana

O Palmeiras arrancou um empate em 2 a 2 com o Athletico-PR nesta quarta-feira, em Curitiba, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2022, troféu que já escapou das mãos dos dois clubes em outras edições.

Num jogo de poucas emoções, típico de dois clubes que apostam na espera do adversário, o técnico do time paulista, o português Abel Ferreira, vencedor das duas últimas edições da Copa Libertadores, conquistou um ponto nos acréscimos com um gol de pênalti de Raphael Vega (90+7).

O ‘Furacão’ de Alberto Valentim, campeão da Copa Sul-Americana de 2021, vencia com gols do uruguaio David Terans (19) e Marlos (76) até que Marcinho derrubou Wesley na área nos descontos.

Jailson (28) havia marcado o primeiro do Palmeiras na Arena da Baixada.

A Recopa será definida na próxima quarta-feira em São Paulo.

– Cautela dos dois lados –

A cautela e a tática tomaram conta em Curitiba. Ansiosos pela conquista de um título inédito, tanto Athletico quanto Palmeiras tentaram a todo custo manter a bola longe de suas metas, tanto que boa parte do jogo aconteceu no meio do campo.

Antes do duelo, já se antecipava uma partida com poucas emoções, tento em vista o estilo das duas equipes que venceram os principais torneios sul-americanos de clubes, apostando geralmente no contra-ataque e entregando a iniciativa ao adversário.

O Verdão mostrou um pouco mais de ímpeto e testou o goleiro Santos mais vezes do que o Furacão com Weverton. No entanto, a primeira defesa a ser vencida foi a dos visitantes.

O pé esquerdo de Terans encontrou uma bola tocada pelo zagueiro Pedro Henrique na entrada da pequena área, após uma cobrança de escanteio. O uruguaio chutou para o fundo da rede abrindo o placar após a confirmação do VAR depois de conferir se teria havido impedimento.

A alegria na Arena da Baixada, onde por motivos sanitários foi permitida uma lotação de até 70% da capacidade de 43 mil espectadores, durou menos de dez minutos.

– Mesmo roteiro –

Também em um escanteio, em uma bola que sobrou após um chute de Rony que atingiu um zagueiro, Jailson surpreendeu e acertou a bola com a ponta do pé direito para colocá-la bem longe do alcance de Santos, que voou até o ângulo mas sem chances de evitar o gol de empate.

Weverton teve a chance de brilhar, também sem sucesso, em uma bomba de pé esquerdo de Marlos, que havia acabado de entrar no lugar de Terans, que entrou no ângulo direito e despertou a torcida do Furacão.

Fechado em seu próprio campo, o time da casa aguardou a ofensiva paulista. Quando parecia que chegaria ao Allianz Parque com uma vantagem, Marcinhos derrubou o inconstante Wesley dentro da área.

O argentino Facundo Tello marcou pênalti e Raphael Veiga, infalível nas cobranças, garantiu o empate e deixou tudo em aberto para o segundo jogo.

