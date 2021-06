Palmeiras aprova contas de 2020 e elege novos membros do COF Após votação do Conselho Deliberativo, números foram aprovados por mais de 82% dos presentes

O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou, nesta segunda-feira (28), as contas de 2020. Os números, que já haviam sido aprovados pelo COF (Conselho de Orientação e Fiscalização), precisavam passar pela avaliação do CD. Deste modo, apesar do resultado no vermelho, a aprovação foi de 82,3% dos presentes (total de 249 conselheiros). A informação foi divulgada pelo Globo Esporte.

Flamengo avança por Kenedy, Sergio Ramos segue na mira do City, Real Madrid teme renovação de Mbappé… O Dia do Mercado

No último ano, o Verdão fechou a temporada com um déficit de R$151 milhões, em decorrência das complicações causadas pela pandemia da Covid-19. Apesar disso, o time conseguiu importantes resultados esportivos e se orgulha por não ter demitido funcionários ou atrasado salários.

Em relação a 2021, o Alviverde espera, também, resultados no vermelho. No entanto, foram apresentados ao COF, números positivos até o mês de abril, com um superávit de R$50 milhões no período.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Além disso, foram votados 15 novos membros do Conselho de Orientação e Fiscalização. Destes, 13 são aliados do atual presidente Maurício Galiotte e dois são membros da oposição.



Confira os novos conselheiros eleitos.



– Carlos Ricardo Degon;

– Tito Maule;

– Marco Polo Calandriello;

– Walter Marconi;

– Faustino Caputo;

– Ennio George Elias Camarano;

– Neive Conceição Bulla de Andrade;

– Valter Celso Teixeira Pinto;

– Tommaso Mancini;

– Nobuyuki Yokoyama;

– Silvio Yoiti Katsuragi;

– Antonio Sergio Orciuolo;

– João Gavioli;

– Hislande Pereira Bueno Júnior;

– Sérgio Moyses.

E MAIS:

Veja também