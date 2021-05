Palmeiras anuncia o retorno de Dudu ao clube após Al-Duhail não exercer o direito de compra do atacante

Depois de um empréstimo ao Al-Duhail, do Qatar, o Dudu está de volta ao Palmeiras. Como a opção de compra dos qataris vencia no último minuto deste sábado (15), torcedores e dirigentes precisaram aguardar o ponteiro do relógio virar para confirmar o retorno do camisa 7. E isso aconteceu com uma postagem do Verdão nas redes sociais.

– O Al Duhail não comunicou o Palmeiras sobre o exercício da preferência de compra dos direitos federativos do jogador Dudu até 23h59 deste sábado (15/05/2021). Portanto, conforme previsto em contrato, as condições exclusivas para este acordo perdem a validade, ficando finalizada a operação de empréstimo do atleta por um ano de duração – escreveu o Palmeiras, que completou:

– Desta forma, Dudu volta a ser jogador do Palmeiras a partir de 01/07/2021, um dia depois da data final de seu empréstimo ao Al-Duhail.

