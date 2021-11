Palmeiras anuncia mais de 28 mil ingressos vendidos para Choque-Rei no Allianz Parque Estádio do Verdão receberá o maior público desde a volta dos torcedores

O Palmeiras divulgou a venda antecipada de 28.100 ingressos para o clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira (17), no Allianz Parque. Será o maior público do estádio desde a liberação da volta dos torcedores.

O Verdão diminuiu o valor dos ingressos para o setor Gol Norte. Em vez de R$ 90, o preço é de R$ 80 e o setor já está esgotado para a partida. Os preços da última partida foram mantidos nos demais lugares do Allianz Parque.

Será o segundo jogo no qual o estádio alviverde terá 100% de sua capacidade liberada aos torcedores. Em outubro, o Verdão recebeu 8.884 pessoas contra o Red Bull Bragantino (30%), 11.111 diante do Internacional (50%) e 13.367 para enfrentar o Sport (50%). Com o Atlético-GO, na última semana, a carga foi de 100%, mas apenas 19.165 pessoas foram ao estádio por conta do alto valor.

Para comprar ingressos, é necessário estar imunizado com as duas doses da vacina contra Covid-19. No caso de ter apenas a primeira dose, é exigida a apresentação de teste negativo. O uso de máscaras é obrigatório.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o atual terceiro colocado na tabela, com 58 pontos, enquanto o rival ocupa a 15ª posição, a dois pontos da zona de rebaixamento.

