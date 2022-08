Palmeiras anuncia início da venda de ingressos para duelo com o Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 19:46 Compartilhe

O Palmeiras anunciou que os ingressos para o jogo contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de segunda-feira, às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Sócios-torcedores palmeirenses terão descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta, às 10h, quando começará a comercialização geral.

A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Para este jogo, não haverá o Setor Família, que geralmente oferece gratuidade para crianças de 0 a 5 anos de idade.

Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física no Allianz Parque acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto, das 12h às 19h, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 21, data do jogo, também se ainda tiver entradas disponíveis, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo da partida.

Associados e donos de cadeiras cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir as entradas. O atendimento também será nos dias 19 e 20 de agosto, das 12h às 19h, e no dia 21, das 12h até o intervalo da partida.

Confira o valor dos ingressos:



Gol Norte – R$ 180

Superior Norte e Sul – R$ 230

Superior Leste e Oeste – R$ 250

Gol Sul – R$ 300

Central Leste – R$ 320

Central Oeste – R$ 400

PRÉ-VENDA AVANTI

Todos os sócios adimplentes têm direito a comprar ingresso na pré-venda Avanti, sendo os acessos priorizados de acordo com o plano e o rating:

1ª Pré-venda

Início: 15/8/2022 – 10h

– Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)

– Sócios do Plano Diamante

– Sócios que também são associados do clube

2ª Pré-venda

Início: 15/8/2022 – 13h

– Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)

– Sócios do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início: 15/8/2022 – 16h

– Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)

– Sócios do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início: 16/8/2022 – 10h

– Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)

– Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda

Início: 16/8/2022 – 13h

– Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))

– Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda

Início: 16/8/2022 – 16h

– Todos os sócios

7ª Pré-venda

Início: 16/8/2022 – 19h

– Até 2 ingressos adicionais com o uso de voucher

