Palmeiras amplia vantagem na liderança e tem novo perseguidor no Brasileirão

O Palmeiras não teve a rodada perfeita no Brasileirão nesse fim de semana, mas chegou bem perto disso. Depois de vencer o Corinthians no sábado e fazer sua parte, o objetivo era torcer para Flamengo, Fluminense e Athletico-PR tropeçarem. Nem tudo deu certo, mas o Verdão fecha a 22ª rodada com nove pontos de vantagem na liderança, três a mais do que tinha na 21ª.

Além disso, o Alviverde agora tem um novo vice-líder em sua cola: o Flamengo, que goleou o Athletico-PR e se manteve nove pontos atrás do time de Abel Ferreira. As equipes se enfrentam no próximo domingo, no Allianz Parque, em um jogo que pode deixar o Palmeiras ainda mais confortável na liderança (com 12 pontos), ou aproximar o Fla da ponta, diminuindo a distância para seis pontos na tabela.

Nas contas palmeirenses, a rodada ideal contaria com um empate entre Flamengo e Athletico-PR, pois a distância para os cariocas subiria para 11 pontos, e a vantagem para o Furacão subiria para dez. No entanto, apenas os paranaenses tropeçaram, e o Verdão fechou a rodada com 11 pontos à frente dos comandados de Felipão, enquanto permaneceu com nove longe dos flamenguistas.

A outra ideia alviverde, porém, deu certo, já que o Fluminense acabou derrotado pelo Internacional. A vantagem que era de sete pontos, passou a ser de dez para o Flu, ganhando um pouco mais de conforto em relação a um adversário direto pelo título brasileiro deste ano. Lembrando que na 24ª rodada, no dia 27 de agosto, no Maracanã, o Palmeiras tem encontro marcado com o Tricolor carioca.

Tudo isso foi possível pensar por conta do resultado do último sábado, quando o Verdão fez sua parte e venceu o Dérbi contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O rival era o vice-líder com seis pontos atrás, mas, com a vitória alviverde, a vantagem foi para nove, a mesma para o Flamengo, que agora é o segundo colocado.

Esse nove pontos de distância para o vice-líder representam a maior vantagem do líder nesta edição do Brasileirão. A maior anteriormente era a da 21ª rodada, quando o Palmeiras abriu seis pontos para o Corinthians. Assim, trata-se do momento de maior conforto do time de Abel Ferreira na liderança, mas é também o que traz a sequência mais complicada, com praticamente duas “finais” pela frente.

Como trunfo para disputar essa primeira “decisão” contra o Flamengo, o Verdão terá uma semana livre para descansar e para treinos, enquanto os cariocas terão um jogo duríssimo diante do Athletico-PR, fora de casa, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Alviverde vai ter foco total nesse jogo que pode decidir o Campeonato Brasileiro de 2022 de forma antecipada.

Distância do Palmeiras para o Top 8 do Brasileirão

1) Palmeiras – 48 pontos

2) Flamengo – 9 pontos a menos

3) Corinthians – 9 pontos a menos

4) Fluminense – 10 pontos a menos

5) Athletico-PR – 11 pontos a menos

6) Internacional – 12 pontos a menos

7) Atlético-MG – 13 pontos a menos

8) América-MG – 18 pontos a menos

